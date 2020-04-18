Бусы для туземцев: Зеленский клянчит у Запада новые долги

18.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина собирается занять на международных рынках еще от восьми до десяти миллиардов долларов. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы отказаться от дальнейшего наращивания долгов, потому что это позволит сохранить экономику Украины на плаву.

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«Сейчас мы договорились – минимум восемь миллиардов долларов МВФ, плюс Мировой банк. Минимум, потому что в целом Мировой банк, МВФ,деньги Евросоюза, отдельно – это программа где-то десять миллиардов, но восемь, рассчитываем хотя бы на восемь.

Я вижу десять миллиардов. Плюс, скажу вам откровенно – я разговариваю почти каждый день с лидерами других стран: с Объединенными Арабскими эмиратами, с Азербайджаном, с Канадой, кстати, благодарен также Ангеле Меркель, с Германией мы разговариваем. То есть, у нас будет больше денег.

Все они привязываются только к одному. И США в том числе – все говорят: «Будет, мы поддерживаем. Где-то это гуманитарная помощь, где-то льготные кредитные деньги в поддержку экономики Украины, все зависит от сигнала».

Какой сигнал для них – один, меморандум с Международным валютным фондом. Это про доверие к Украине», – заявил Зеленский, не уточнив, что договоренности с МВФ о новых кредитах подразумевали распродажу черноземов западным корпорациям и приватизацию остатков привлекательных госпредприятий.

Киевский юрист Андрей Портнов скептически оценивает возможность искренней помощи Запада Украине. В качестве примера он приводит Германию, которая выделяет мизерные средства Киеву, хотя совсем недавно СМИ сообщили о передаче в управление украинских железных дорог немецкой компании.

«В связи с пожарами в Чернобыле Германия приняла решение выделить Украине 80 дозиметров и одну пожарную цистерну на сумму 230 тысяч евро. Мне кажется, это неплохой обмен с точки зрения недавней передачи им в управление украинской государственной компании Укрзализниця. Бусы золотистые попросить бы ещё, чтоб какая-то равнозначность была», – язвительно комментирует Портнов.

Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко, делает вывод одесский журналист Юрий Ткачев по итогам президентского эфира у Шустера.

«Ровно та же риторика, ровно то же понимание минских соглашений. Практика тоже та же самая: за год правления Зеленского по вопросу Донбасса не достигнуто ничего, кроме развода войск в тех же точках, где их разводили при Порошенко, да обмены пленными, которые шли и при Порошенко, причём даже в период самой активной фазы военных действий. Ещё раз: Порошенко – это Зеленский, а Зеленский – это Порошенко. И даже врут они об одном и том же и почти одними и теми же словами», – резюмировал Ткачев.