Поставки оружия на Украину привели к обвалу цен на Даркнете и угрозе обстрела гражданских самолетов в той же Европе, откуда направляют ПЗРНК и противотанковые установки.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил предприниматель и общественный деятель Виктор Бут, который провел в американской тюрьме 15 лет по обвинению в торговле оружием и поддержке терроризма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние полтора года понятие легальности в торговле оружием полностью размылось. Фактически нет международного права, договоров, этических норм и то, что Украина пытается заявлять, что они получают оружие легально, под большим вопросительным знаком. Официально, что происходит? Коррупционная схема, конечно, используется, чтобы не только отмыть деньги и вернуть им обратно. Каждый получает на этом процентов 20-30, чтобы более-менее на этом заработать. Поэтому здесь, что касается организации самих поставок, на мой взгляд, вся существующая в западной Европе система позволяет властям только формально делать вид, что они контролируют поставки вооружения», – отметил он.

Оружие неизбежно попадает на «черный рынок» и оттуда перекочёвывает по всему миру, проявляясь на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

«Посмотрите, насколько сильна в Европе та же албанская криминальная группировка, которая контролирует фактически всю наркоторговлю. Насколько в Германии сильны арабские группировки, другие этнические банды, какие-то местные группы. Для всех этих кланов в криминальном мире – какая разница, на чем зарабатывать деньги? Тем более, что если появляются дешёвые ресурсы. А мы знаем, что на Даркнете все современные системы вооружения продаются за 10-15% от их стандартной цены. Производят такой ажиотаж, все пытаются взять, и сейчас мы уже видим информацию о том, сколько появилось оружия на Ближнем Востоке, что, например, вызывает большую озабоченность у израильтян. Ну, так же даже в Мексике всплывает это оружие», – подчеркнул Бут.

По его словам, рано или поздно это оружие выстрелит против старт-поставщиков, и это может стать большой трагедией.

«Здесь такая ситуация, что оно вернётся туда, откуда ушло, и тогда проблемы будут у тех, кто это оружие поставлял. Особенно я говорю о ПЗРК и противотанковых системах. Представляете, что будет в Европе или США, если эта система будет использована против гражданского пассажирского рейса? Там, где каким-то криминальным элементам нужно что-то сделать и так решить вопросы. Как решают эти вопросы западные элиты сейчас – не знаю. Думают, что они смогут это потихонечку заболтать, в крайнем случае, куда-нибудь подальше отодвинуть и об этом не говорить», – заключил Бут.