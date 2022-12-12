Бута приняли в ЛДПР – Слуцкий не тянет роль партийного вождя?

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Виктор Бут, который провел 14 лет в тюрьме США и освобожден по обмену, торжественно принят в ЛДПР на слете в честь 33-летия этой партии. В зале выдачу партбилета встретили криками «браво!».

«Он не потерял нравственные устои России в застенках. И сегодня он с нами. И мы вернем всех, кто попал в беду за пределами Родины. Мы о них позаботимся. И они тоже будут с нами», – объявил депутат Леонид Слуцкий, возглавивший ЛДПР после смерти Владимира Жириновского.

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Ходили слухи, что Бут будет баллотироваться в Госдуму РФ на довыборах в Крыму. Однако губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал приезд нового однопартийца к себе в регион.

«Виктору Анатольевичу есть, что сказать людям про свободу, мир и любовь к России», – сказал Дегтярев.

Мнения экспертов на то, поможет ли вступление Бута укрепить позиции ЛДПР, переживающей кризис после смерти Жириновского, разделились.

«Это укрепит позиции ЛДПР как главной партии на радикально патриотическом фланге. Бут принял решение стать членом ЛДПР наверняка по итогам консультации с администрацией президента РФ. Это значит, что АП РФ будет помогать ЛДПР на выборах», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

А вот радиоведущий Сергей Мардан настроен скептически.

«Думаю, что Бут еще не отдохнул и не прошел акклиматизацию. Ни чем другим такой выбор объяснить не могу. За последние дни он набрал такой огромный медийный и общественный вес, что мог бы основать собственную партию. Тут вопросы – к «старшим товарищам», которые отдали приказ. Зачем обнулять героический образ несгибаемого русского разведчика участием в безнадежном политическом шапито – совершенно непонятно», – считает Мардан.

«Решили подтянуть для поднятия своего катящегося в пропасть рейтинга свежеотпущенного Бута. Полагаю, что ЛДПР готова заключить сделку хоть с дьяволом, лишь бы сохранить кресла в Госдуме под своими задницами», – полагает журналист Дмитрий Борисенко.

«Обсудил эту новость с коллегами. Мнения моих собеседников разнятся от очевидного «ошибка, зачем вступать в тонущий проект» до безапелляционного «это будущий лидер партии, который спасёт ЛДПР», – написал бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов.

В любом случае, раскручивать имя Бута в патриотических кругах будут не только публикации в российских СМИ, но и высказывания американских политиков. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что освобождение Виктора Бута создает угрозу для нацбезопасности США.

8 декабря Виктор Бут был обменян на американку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Он провел в американской тюрьме 14 лет, после того как в 2012 был приговорен к 25 годам тюрьмы якобы за продажу оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую американские власти считают террористической и «поддержку терроризма». Свою вину Бут не признал. В правящих кругах США его обмен восприняли как капитуляцию перед Россией.