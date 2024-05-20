Бутафория вместо обороны: русские за дни пешком преодолели расстояние, равное «контрнаступу» ВСУ – экс-министр Рева
Российские войска за три дня пешком прошли почти столько же, сколько украинская армия за весь «контрнаступ» на броне.
Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
Рева обвинил Украину в строительстве «Потемкинских деревень» вместо укреплений и линий обороны на Харьковском направлении.
«Нас убеждали, что укреплена граница в Харьковской области – «не хуже западной». Я вам напомню, что господин президент на последней пресс-конференции, которую он делал для всех журналистов, его спросили… так он Харьковскую область приводил в пример, какие там молодцы, как они там строят. Это все Потемкинские деревни оказались.
Как только противник начал наступать, оказалось, что построены там, где не нужны и не построены там, где нужны. Более того, они не достроены – ни первая, ни вторая, ни тем более третья полоса. И самое страшное – полоса обеспечения от границ до первой линии вообще не оборудована», – возмущался он.
«Чтобы люди понимали, о чем речь,.. вспомните, наша армия наступала под Запорожьем, так за четыре месяца мы прошли 8-12 километров, причем, полосы обеспечения, мы даже до первой линии обороны, «линии Суровикина», не дошли. Потому что эта полоса обеспечения была правильно организована: минно-взрывные заграждения, контр-эскарпы – для того, чтобы танки не прошли, «зубы дракона», постоянный огневой контроль. Четыре месяца мы это прогрызали.
Здесь же полосу обеспечения прошли русские пешком, – если бы они ехали, это было бы быстрее, но они прошли пешком пять километров за три дня, не встречая практически сопротивления», – заключил Рева.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.