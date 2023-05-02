«Буте жест доброй воли»: Минобороны Украины пугает русских техногенной катастрофой на АЭС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России под предлогом техногенной катастрофы и успехов ВСУ совершат «жест доброй воли», то есть отступят с занятых позиций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Интерфакс-Украина заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если уже понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже звучат фразы, мол: «Надо наверное заканчивать СВО», «надо переходить к обороне», «надо удержать наши «вновь прибывшие» территории». Ведь в случае очередного успеха украинской армии, который абсолютно ожидаем и для них, нужно понять, как «продавать» у себя внутри, как подавать это народу? У них же тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и т.н. «СВО» за три недели. И хотя пропаганда в РФ работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее», – сказал Резников.

При этом он уточнил, что это не прогноз, а его размышления.

«Но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии некая проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России. Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат. И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. То есть им придется озвучить «жест доброй воли» под видом некоего катаклизма на территории РФ», – считает министр.

Примечательно, что о «жесте доброй воли» сегодня заявил и представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк.

«Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма – сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый крымский жест доброй воли. Достижение этой цели действительно может стать ключом для справедливого мира», – сказал представитель ГУР порталу АрмияInform.

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры, о чем, свидетельствуют «недавние события на территории полуострова».

«Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию – это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть. Украина возвращается и вернется в Крым», – пафосно резюмировал Черняк.