Бутина: Если террористы рассчитывают на российский мораторий, пусть вспомнят о Белоруссии

Елена Острякова.  
01.04.2024 11:21
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Россия, Терроризм


Россия ведет переговоры с Белоруссией о том, чтобы казнить там исполнителей теракта в «Крокус сити холле».

Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявила депутат Госдумы РФ Мария Бутина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия ведет переговоры с Белоруссией о том, чтобы казнить там исполнителей теракта в «Крокус...

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«Я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве вашим законодательством, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это убийство двух и более лиц, поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и Российская Федерация. Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу обсуждение. Если террористы рассчитывают, что мораторий на смертную казнь, который введен в России, позволит им уйти от наказания, давайте еще посмотрим. Переговоры ведутся», – сказала Бутина.

На эти слова оперативно отреагировала самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская.

«Мы не можем допустить, чтобы Беларусь превратилась в «камеру казней» путинской России или лабораторию репрессий. Беларусь остается последней страной Европы, где применяется смертная казнь. Это необходимо уничтожить — вместе с режимом, проявившим полное пренебрежение к человеческим жизням», — написала Тихановская.

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