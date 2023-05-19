Бутусов: Бахмут фактически потерян для ВСУ
Попытки ВСУ оттеснить российские войска с флангов на артемовском направлении связаны с тем, чтобы не допустить продвижения ВС РФ к мощным укрепрайонам – Константиновке и Часову Яру после падения Артемовска.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сам город, по его словам, уже фактически потерян для Украины.
«Мы видим продвижение на определенных участках в районе Бахмута, но, конечно, враг в самом Бахмуте, к сожалению, продвинулся. Остались буквально несколько домов – это уже самая околица, враг практически захватил весь город Бахмут на сегодня, к сожалению.
Наше продвижение, оно улучшает ситуацию на флангах, то есть это улучшает положение – сейчас мы бьемся фактически за улучшение положения и линии обороны Часова Яра и Константиновки. Но сам Бахмут врагу уже фактически удалось захватить», – заявил Бутусов.
Спасибо!
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