Бутусов: Бахмут фактически потерян для ВСУ

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Попытки ВСУ оттеснить российские войска с флангов на артемовском направлении связаны с тем, чтобы не допустить продвижения ВС РФ к мощным укрепрайонам – Константиновке и Часову Яру после падения Артемовска.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам город, по его словам, уже фактически потерян для Украины.

«Мы видим продвижение на определенных участках в районе Бахмута, но, конечно, враг в самом Бахмуте, к сожалению, продвинулся. Остались буквально несколько домов – это уже самая околица, враг практически захватил весь город Бахмут на сегодня, к сожалению. Наше продвижение, оно улучшает ситуацию на флангах, то есть это улучшает положение – сейчас мы бьемся фактически за улучшение положения и линии обороны Часова Яра и Константиновки. Но сам Бахмут врагу уже фактически удалось захватить», – заявил Бутусов.