Бутусов: Бессмысленный расстрел ВСУ. Пора отступать из Работино

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Украинское командование должно принять решение об отходе с занятых в ходе прошлогоднего контрнаступления территорий

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг продвигается, сдавливает, и в действительности с тактической точки зрения удержание этого плацдарма для нас невыгодно. Я понимаю эту логику, мы держимся там, потому что всё-таки на несколько километров мы были ближе к Токмаку, я понимаю это с политической точки зрения. Но есть ли у нас сейчас для выполнения этого военно-политического задания силы? Соотношение потерь здесь вряд ли в нашу пользу, у нас невыгодная конфигурация фронта, враг контролирует фланги, простреливает этот коридор. Если честно, здесь надо планировать отход на тыловые оборонные позиции. Удерживать этот клин мы можем только значительными потерями, и этот размен не в нашу пользу, враг со всех сторон простреливает, применяет дроны, артиллерию, танки. Штурмовые группы, естественно, в таких условиях у противника действуют в достаточно комфортных условиях», – заявил Бутусов.

То же самое, по его словам, и с остатками ВСУ в Крынках на Херсонщине.

«В районе Крынок тоже настало время подумать, стоит ли нам вести бои на этом участке фронта такими усилиями. Мы на этом плацдарме не можем сосредоточить боевую технику, использовать много видов вооружений, враг имеет преимущество в средствах огневого поражения. Оправдан ли с тактической точки зрения этот плацдарм для нас? Руководители должны посчитать потери в Работино, на Крынках и сделать наконец выводы. Я понимал применение плацдармов в Крынках и Работино, когда мы применяли резервы и пытались обрушить фронт на юге. Можно спорить, стоило ли было наступать, если нет достаточно резервов, но окей. Военно-политическое руководство Украины, Ставка решила наступать. Эти клины, плацдармы имели логику, как элемент тактики. Ты давишь на врага, создаёшь давление с флангов. А сейчас?» – недоумевает украинский военкор.