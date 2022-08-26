Киевская пропаганда: Через два-три года Украина достигнет военного паритета с Россией

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Новости Украины

Чтобы догнать российскую армию по вооружениям Украине нужны поступления по пять миллиардов долларов ежемесячно и два-три года времени.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил главред антироссийского пропагандистского портала Цензор. нет Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бутусов посчитал август рекордным для Украины по объемам западной помощи, которая только от США составила более пяти миллиардов долларов.

«В августе месяце Соединенные Штаты предоставили три пакета военной помощи, которые будут предоставлены в ближайшее время. Это на общую сумму 2,3 миллиарда долларов. В эту сумму входят и снаряды, и мины, и противотанковые ракеты, и ракеты к «Хаймарсам», и зенитные ракеты – в принципе, все… К этому добавились рекордные объемы помощи, например, из Германии. Германия в этом месяце тоже начала поставки по новому плану. По данным немецких СМИ, не менее, чем на 700 миллионов долларов сейчас пакет немецкой военной помощи», – сказал Бутусов.

«Ну и 24-го, на День независимости, Америка заявила о четвертом пакете, президент Байден объявил на три миллиарда долларов в августе. То есть общая сумма, плановая, военной помощи в августе – 5,3 миллиардов долларов только от Соединенных Штатов… Сейчас та помощь, которая в этом месяце поступила, это в принципе больше, чем может себе Россия в месяц позволить. Если в таком темпе страны НАТО будут нам предоставлять вооружение и военную помощь, в таких объемах, то, в принципе, через два-три года Украина достигнет полного паритета в боевой технике, причем, качественно мы будем намного превосходить врага», – заявил Бутусов.