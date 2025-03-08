Бутусов: Курская область превращается в Крынки. Срочно выводить войска

Вадим Москаленко.  
08.03.2025 16:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Курск, Россия, Украина


Оккупированная ВСУ часть Курской области скоро может прекратить своё существование как переговорный рычаг Киева.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оккупированная ВСУ часть Курской области скоро может прекратить своё существование как переговорный рычаг Киева. Об этом...

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«Понимаю, что сейчас политически очень невыгодно говорить, что мы должны выходить, что нам нужны какие-то рычаги и демонстрация, что мы можем вести переговоры относительно этой санитарной зоны, но у каждого вопроса на войне есть своя прагматическая цена – цена жизней украинских воинов. Если нет достаточно сил, чтобы взять под огневой контроль фланги, уничтожить российские ударные группировки, подавить работу российских огневых средств и подразделений дронов, то говорить о том, что мы должны стоять там до конца, должны только те люди, которые там сами пытаются стоять до конца.

Если мы стоим в невыгодных тактических условиях, то упираться до последнего только потому, что это политически важно, не вижу необходимости… Руководство должно взвесить, и если есть дополнительные силы для удара по врагу и улучшить ситуацию, это надо делать немедленно. Если нет, то превращать этот плацдарм в очередные Крынки, в очередное контрнаступление любой ценой я не вижу никакой логики», – сказал Бутусов.

Он прокомментировал публикацию, где New York Post допускает вывод ВСУ в течение двух недель.

«Может ли это быть условием для переговоров? Не может. Есть конкретна тактическая ситуация, обусловленная большими силами, которые противник бросает просто в лобовые атаки на этом узком плацдарме. И у врага значительное преимущество. И выход с этого плацдарма – это условие, которое исключительно исходит из тактической обстановки, а не из политических решений. Поэтому я надеюсь, что адекватные решения по обстановке будут приняты. И приняты значительно раньше, чем две недели», – ответил Бутусов.

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