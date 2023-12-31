Бутусов: мечта ВСУшников – получить тяжёлое ранение

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Многие всушники сильно истощены и думают только о том, как побыстрее отправиться в тыл на отдых – пусть даже инвалидами.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общался с пехотинцем, он принимал участие в штурмах. Целый год человек находится на «нуле», в пехоте, в районе Бахмута. Год, представьте себе. В отпуске он был за год десять дней. Всё это время он выполнял боевые задачи. Четыре месяца в этом году он не получал вообще ротаций с передовой, как и вся его рота. Раз в две недели он выезжал в соседний город помыться, вечером, а утром снова был на позициях. Отсыпался он после трёх-четырёх суток на «нуле», отсыпался в километре от этих позиций в блиндаже. Вот такая война», – сказал Бутусов.

Он подчеркнул, что даже самые идейные неонацисты мечтают о получении тяжёлых ранений, чтобы отправиться в тыл на лечение.

«Причём это парень мотивированный, грамотный. Я его спрашиваю: «А какая у тебя мечта?» Он отвечает: «Тяжёлое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжёлое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть». Потому что в таком режиме очень сложно жить. Людям нужен отдых. Десять суток за год в пехоте на «нуле» – это абсолютно недопустимо. Это приводит к тому, что человек теряет страх, перестаёт бояться, становится мишенью для врага», – подытожил Бутусов.