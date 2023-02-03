Бутусов: «Мы не успеваем за русскими, которые добиваются успехов»

Анатолий Лапин.  
03.02.2023 13:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия совершенствует свою тактику ведения боевых действий, что начинает приносить ВС РФ успехи на поле боя.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор. нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия совершенствует свою тактику ведения боевых действий, что начинает приносить ВС РФ успехи на...

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По словам Бутусова, Украина не успевает за изменениями, происходящими в российских войсках.

«Сейчас Россия мобилизовала большие силы. Она реализовывает уже третью стратегию – стратегия пехотной войны на истощение. И в этой стратегии враг, за счет того, что делает определенные усовершенствования тактики, организации, управления в первую очередь, ему удается добиться определенных продвижений, успехов, удалось захватить Соледар», – сказал военкор.

При этом он считает, что у ВСУ «есть все силы дать опор врагу».

«Но для этого нужно понимать, что нам нужно изменяться быстрее, чем это делают русские. Нам нужно использовать свои сильные стороны», – заявил Бутусов.

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