Бутусов: «Мы не успеваем за русскими, которые добиваются успехов»

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Россия совершенствует свою тактику ведения боевых действий, что начинает приносить ВС РФ успехи на поле боя.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор. нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бутусова, Украина не успевает за изменениями, происходящими в российских войсках.

«Сейчас Россия мобилизовала большие силы. Она реализовывает уже третью стратегию – стратегия пехотной войны на истощение. И в этой стратегии враг, за счет того, что делает определенные усовершенствования тактики, организации, управления в первую очередь, ему удается добиться определенных продвижений, успехов, удалось захватить Соледар», – сказал военкор.

При этом он считает, что у ВСУ «есть все силы дать опор врагу».

«Но для этого нужно понимать, что нам нужно изменяться быстрее, чем это делают русские. Нам нужно использовать свои сильные стороны», – заявил Бутусов.