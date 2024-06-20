Бутусов разгоняет зраду: ВСУ строят оборону в голом поле без прикрытия

Линии обороны для ВСУ на фронте возводятся в голом поле без какой-либо маскировки. Кроме того, в большей части они не забетонированы и уязвимы перед российской артиллерией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень тяжелая проблема сейчас до сих пор на фронте, что наши войска на всех этих направлениях, о которых я вам говорю, не опираются на заранее оборудованные оборонительные позиции. Их до сих пор нет. Там, где идут бои, где фронт шатается, там все линии обороны, если они есть, – это все полевые укрепления, практически все делается без бетона, без перекрытий и все это не может в полной мере обеспечить выживание пехоты в условиях массированного применения артиллерии, авиации и высокоточного оружия», – сказал пропагандист.

«Большая часть линии обороны на Харьковском направлении, где действительно построены и бетонные блиндажи, и бетонные бункеры, строятся в открытом поле, без маскировки, то есть не в посадке, чтобы деревья маскировали, а прямо в открытом поле, где просто удобно строить. Перекрытия траншей не делается, просто разрывается позиция, ставятся три бетонных бункера, обзор из этих бункеров очень слабый, потому что бойницы прямо в эту высоту упираются, противника там не видно, обзора нет. Для чего это делается, я не понимаю, кто это планирует?», – говорит Бутусов.