Бутусов: Наше отставание в количестве снарядов очевидно

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Новости Украины

Программы производства снарядов в странах НАТО, которые помогают Украине, только разворачиваются, поэтому ВСУ необходимо продержаться хотя бы год.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия производит оружие. Понимаете? Производит боеприпасы. Имеет возможность наращивать их количество. Пока что нет перспектив, что через полгода уменьшится наше отставание от России в количестве боеприпасов. Программы производства снарядов в странах НАТО, которые нам помогают, только разворачиваются. Поэтому, чтобы выйти на такие мощности, чтобы хотя опережать Россию, нам нужно подождать, когда страны НАТО (потому что у нас собственного производства нет никакого) хотя бы через год начнут выпускать снарядов намного больше, чем Россия. Хотя бы по новым снарядам, чтобы мы их опережали. Такая перспектива есть, но это произойдёт не раньше, чем за год, к сожалению», – сказал Бутусов.