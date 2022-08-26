Бутусов назвал удары «Хаймарсами» по Антоновскому мосту пустой тратой высокоточных ракет

Новости Украины

Удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне не могут уничтожить этот объект, который Россия спокойно может заменить понтонной переправой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил главред антироссийского пропагандистского портала Цензор. нет Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мосты нужно было подрывать, когда была такая возможность, и когда страны НАТО десятки раз нас предупреждали. Вы представьте себе, что Антоновский мост, по которому сейчас десятки раз бьют «Хаймарсы», тратят высокоточные ракеты, которые могли бы бить, например, по российским складам, российской артиллерии, сейчас мы их тратим на то, чтобы делать дырки в мосту. Мост – это одна из наиболее прочных, защищенных железобетонных конструкций, его сложнее всего уничтожить. Конечно, русские его ремонтируют и будут ремонтировать, как только будет возможность. Да, конечно, мост – это наиболее удобная переправа. У них есть возможность, и они будут его ремонтировать. Поэтому мосты нужно было подрывать. Эту зраду, почему они были не подорваны, это нужно расследовать, сейчас была бы абсолютно другая ситуация. Я думаю, что противник вообще в Николаевскую область не дошел бы, если бы мосты были подорваны. А сейчас мы видим, что Россия будет делать все для ремонта, восстановления – это большая проблема для нас», – сказал журналист.

«Одними «Хаймарсами» тяжеловато выбить эти мосты, очень тяжело. Тем более, Россия уже наладила переправу под мостами и готова, даже если они развалятся, снабжение не исчезнет никуда. Переправы будут держаться, пока наши войска не дойдут на расстояние, с которого может по ним работать полевая артиллерия, хотя бы 155 миллиметров. Это нужно быть хотя бы на 25 километров, туда дойти, до того района, чтобы арта могла нормально отрабатывать», – заявил Бутусов.