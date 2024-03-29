Бутусов опроверг слова Зеленского об улучшении ситуации на фронте

Слова президента Украины в интервью западным СМИ, что Киеву удалось стабилизировать фронт, звучат в лучшем случае странно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я немного удивлен словами, что нам удалось стабилизировать, что ситуация лучше, чем 2-3 месяца назад. Если честно, я не понимаю, на чем это основывается. Мы потеряли за это время город Авдеевку и очень важную позицию. Авдеевка была очень важной позицией для обороны, ее удержание стабилизировало нам наш фронт. Сейчас потеря Авдеевки не приводит к стабилизации.

Враг понес большие потери, конечно, его продвижение на этот момент приостановлено, но позиции российские и их базовые условия для дальнейших действий значительно улучшились. Контроль Авдеевки позволяет врагу развивать наступление на Мирноград, Покровск, Селидово», – сказал украинец.