Бутусов опроверг слова Зеленского об улучшении ситуации на фронте
Слова президента Украины в интервью западным СМИ, что Киеву удалось стабилизировать фронт, звучат в лучшем случае странно.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я немного удивлен словами, что нам удалось стабилизировать, что ситуация лучше, чем 2-3 месяца назад. Если честно, я не понимаю, на чем это основывается. Мы потеряли за это время город Авдеевку и очень важную позицию. Авдеевка была очень важной позицией для обороны, ее удержание стабилизировало нам наш фронт. Сейчас потеря Авдеевки не приводит к стабилизации.
Враг понес большие потери, конечно, его продвижение на этот момент приостановлено, но позиции российские и их базовые условия для дальнейших действий значительно улучшились. Контроль Авдеевки позволяет врагу развивать наступление на Мирноград, Покровск, Селидово», – сказал украинец.
«Они пытаются использовать захват Марьинки и Авдеевки за это время для того, чтобы обрушить наш фронт на большом участке, и для того, чтобы сейчас создать угрозу: Марьинка-Покровск-Селидово-Угледар.
Поэтому, если честно, я не вижу признаков стабилизации… У врага улучшились позиции значительно, на большой части фронте, Авдеевка потеряна, Марьинка потеряна – если это считает верховный главнокомандующий стабилизацией фронта, ну, я не знаю, у меня видение кардинально другое», – заявил Бутусов.
Спасибо!
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