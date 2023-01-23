Бутусов призвал Зеленского честно признать потерю Соледара

Анатолий Лапин.  
23.01.2023 12:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Украина потеряла Соледар, но власть скрывает это, потому что опасается потерять имеющуюся поддержку в обществе.

Об этом в своем блоге заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Бутусова, потерю важного для Украины города необходимо признать на официальном уровне и сделать соответствующие выводы.

«К сожалению, мы потеряли город Соледар. Я не понимаю, почему это замалчивается, почему это не даются публичные оценки. Я понимаю, что власть, как всегда, боится за свой рейтинг и потому считает, что можно скрывать ситуацию с захватом украинского города с украинскими гражданами, с солевыми шахтами, которые имеют тоже значение для нашей экономики», – сказал Бутусов.

Он добавил, что не знает, почему это делается.

«Я думаю, что некоторые вещи, которые уже фактически произошли, нужно честно признавать и делать из этого выводы», – убежден Бутусов.

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