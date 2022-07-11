Бутусов просит еще больше натовского оружия, чтобы «победить Россию»

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Новости Украины

На некоторых направлениях ВСУ уже полностью израсходовали советское вооружение и оперируют западным.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил главред киевского пропагандистского портала Цензор. нет Юрий Бирюков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сказать, что на фронте уже достаточно значительное количество западного вооружения, которое уже является основной силой на поле боя, это основное средство, которое позволяет украинской армии, именно натовское вооружение, которое позволяет нашей армии эффективно бить врага», – заявил Бутусов.

Он подчеркнул при этом, что для поражения российской армии Запад передал недостаточно оружия:

«Нужно отметить, что сейчас вооруженные силы при помощи HIMARS могут парализовать большие наступательные операции российской стороны, но полностью уничтожить российскую армию, сделать ее неспособной к продолжению войны и выбить врага исключительно HIMARS будет невозможно».