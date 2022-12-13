Бутусов: Русские пошли на окружение Бахмута. Тела убитых ВСУшников остаются на поле

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Приход морозов не повлиял на ход боевых действий, но сегодня не стоит ожидать глубоких прорывов как со стороны ВСУ, так и ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военкор главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

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Отвечая на вопрос о ситуации в Артемовске (Бахмуте), он утверждает, что далее пригородов российские части не зашли.

«Противник очень близко подошел, но продвинуться в сам Бахмут им не удается», – сказал Бутусов.

Он говорит, что основные усилия русских сосредоточены на юге города, который они пытаются взять в кольцо.

Кроме того, военкор рассказал, что распространена ситуация, когда тела погибших украинских военных остаются на поле боя, а их родственники не могут получить компенсацию. Особенно это касается 56-й бригады ВСУ.

«Но не только она. Есть достаточно число частей, у которых те самые проблемы», – добавил Бутусов.

Он предлагает срочно решать вопрос на уровне минобороны, правительства или даже принять отдельный закон.

Кроме того, у него поинтересовались, как наступившие холода повлияли на ситуацию на фронте.

«Это не повлияло существенно на ход боевых действий, поскольку ко всему, в том числе и холодной погоде, можно приспособиться. Конечно, никакой остановки боевых действий не будет. Идет тяжелая позиционная борьба, быстрых каких-то прорывов нет из-за того, что плотность войск как у нас, так и у противника достаточно высокая. Идет вязкая позиционная война. Значительное внимание уделяется тактике. Тактика действий на конкретном участке фронта имеет сейчас основное значение», – резюмировал Бутусов.