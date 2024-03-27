Бутусов: Смена командования ВСУ ничего не дала

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У ВС РФ полное преимущество в организации управления на стратегическом уровне, тогда как смена командования ВСУ не привела ни к каким изменениям.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У врага есть преимущество в организации управления на стратегическом уровне. Высшее командование российских войск и Минобороны РФ действует, к сожалению, в плане организации наземных боевых действий на более высоком уровне, чем наше. Враг наладил пополнение своих войск на фронте и ротации, они у них работают лучше, чем у нас. Враг лучше организовал действия в обороне. И даже во время наступлений они на всю глубину своих боевых порядков проводят инженерные работы, привлекают как военные инженерные организации, так и государственные и частные строительные компании. И работа эта у противника налажена лучше. И, конечно, Россия увеличивает выпуск боеприпасов всех типов, поэтому противник практически на всех участках фронта имеет преимущество в средствах поражения», – сказал Бутусов.

В то же время он признал, что украинской стороне здесь похвастаться нечем.

«Пока что существенных изменений, которые отражались бы на ходе боевых действий, после смены командования – не произошло. Изменения в армии нужны структурные, должны быть изменения в управлении, изменения качественные, но пока что война идёт так, как и шла. Каких-то системных упорядоченных действий, которые значительно отличались бы на стратегическом уровне, я не вижу. Изменения в определённых вопросах организации, в определённых вопросах планирования, применения войск – они есть. На некоторых участках фронта они приводят к позитивным вещам, а на некоторых, где таких изменений нет или таких ресурсов нет, там ситуация ухудшается. Сказать, что произошли изменения, я бы не сказал. На стратегическом уровне я этого не вижу», – рассказал укро-военкор.