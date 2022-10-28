Бутусов сообщил неважные новости для Украины из-под Херсона

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Новости Украины

ВС РФ на Херсонщине сохранили стратегический плацдарм для нанесения ударов тяжёлым оружием по украинским формированиям.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил главред обслуживающего интересы антироссийской пропаганды киевского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, можно ли говорить, что ВСУ «освободят Херсон» в ближайшее время, учитывая, что «русские вообще там накапливают войска и даже говорят о потенциальных контратаках».

«Ожидания оптимистические в Херсоне создавали только наше руководство. Именно они и распространяли информацию, которая не имела таких оснований и раньше. Было очевидно, что это стратегический плацдарм для врага. Что там условия для обороны намного выгоднее. Применение там действий пехоты усложнены. Для тяжёлых вооружений они благоприятные. У России там большие силы есть и были. Мы не знаем сейчас в какие сроки и каким образом ситуация на херсонском плацдарме у российских войск ухудшится настолько, что враг начнёт бежать. Пока что сопротивление врага не сломлено», – сказал Бутусов.

У него поинтересовались, может ли Россия применить ядерное оружие на этом направлении.

На вопрос об эвакуации и переносе администрации на другой берег, а также относительно того, что якобы это организовано русскими, чтобы очистить плацдарм для применения тактического ядерного оружия, антироссийский пропагандист призвал не вдаваться в конспирологию.

«В первую очередь, враг старается упростить себе логистику и освободить паромы, переправочные средства для того, чтобы вместо гражданских потребностей, они были перекинуты исключительно на военные. Для этого им нужно весь Херсон, этот плацдарм оптимально выселить, чтобы все ресурсы были направлены исключительно на логистику своих войск. Именно с этим эти мероприятия связаны», – объяснил Бутусов.