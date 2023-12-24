Бутусов требует, чтобы Зеленский поклялся не сдавать Авдеевку

Потеря Авдеевки обрушит фронт и станет демонстрацией полной некомпетентности украинского руководства в деле построить оборону Украины в современных условиях.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потеря Авдеевки приведёт к потере очень большого участка фронта, потому что там обвалится и южнее, и севернее фронт. И нам придётся с очень выгодных рубежей, к сожалению, отойти назад. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Мы не можем выйти из этой донецго-горловской агломерации, потому что Авдеевка как раз её часть, это стратегический город. Там большое количество строений, там ещё даже остаются мирные жители, мы не можем их сдать.

И об этом президент не сказал ничего, хотя там идёт активное наступление. А я бы говорил именно об Авдеевке – там, где труднее всего. Там, где сейчас люди держаться, не имея достаточного пополнения людьми длительное время, не имея адекватного пополнения дронами от государства, длительное время. Я уже не говорю о других вещах, о вооружении и боеприпасах. Это секретные вещи, но, конечно, этого тоже не хватает», – заявил Бутусов.