Бутусов требует, чтобы Зеленский поклялся не сдавать Авдеевку
Потеря Авдеевки обрушит фронт и станет демонстрацией полной некомпетентности украинского руководства в деле построить оборону Украины в современных условиях.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Потеря Авдеевки приведёт к потере очень большого участка фронта, потому что там обвалится и южнее, и севернее фронт. И нам придётся с очень выгодных рубежей, к сожалению, отойти назад. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Мы не можем выйти из этой донецго-горловской агломерации, потому что Авдеевка как раз её часть, это стратегический город. Там большое количество строений, там ещё даже остаются мирные жители, мы не можем их сдать.
И об этом президент не сказал ничего, хотя там идёт активное наступление. А я бы говорил именно об Авдеевке – там, где труднее всего. Там, где сейчас люди держаться, не имея достаточного пополнения людьми длительное время, не имея адекватного пополнения дронами от государства, длительное время. Я уже не говорю о других вещах, о вооружении и боеприпасах. Это секретные вещи, но, конечно, этого тоже не хватает», – заявил Бутусов.
Его возмутило, что на итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский ни словом не обмолвился о ситуации в Авдеевке.
«Но главное – нет внимания сверху. Люди, пополнение, фортификационные сооружения – всё это кто-то должен планировать. Кто-то должен говорить «я отвечаю», и это «я отвечаю» должно начинаться сверху. Это верховный главнокомандующий должен сказать: «Я отвечаю за то, что город Авдеевку мы не сдадим». И не просто слова, под это должен быть план действий.
Не должны бригады в «Фейсбуке» (запрещенном в РФ – ред.) призывать: «Помогите, спасите, дайте нам воевать, дайте нам пополнение!» Люди, оборона Авдеевки – это приоритет. Об этом надо было говорить.
Потеря Авдеевки на фоне такой пресс-конференции будет демонстрацией полной несостоятельности, некомпетентности украинской власти построить оборону Украины в современных условиях», – предупредил пропагандист.
Спасибо!
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