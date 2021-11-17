Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.11.2021 14:34
(Мск), Киев,
Ольга Козаченко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Бутусов: «В благоприятный момент вышвырнем россиян из Крыма и Донбасса»

Новости УкраиныУкраина должна использовать опыт Турции и Азербайджана, чтобы в удобный момент завоевать Крым и...

Украина должна использовать опыт Турции и Азербайджана, чтобы в удобный момент завоевать Крым и Донбасс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет пропагандист карательной операции против республик Донбасс, главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, вспыхнувшие бои между Арменией и Азербайджаном показывают «полную беспомощность России».

«Турция и Азербайджан эффективно переигрывает Путина, причем «гибридная война» в их исполнении сочетает куда больше инструментов влияния, чем российская», – считает автор.

«А это значит, что Украина также может выстроить свою стратегию победы, выстроить свои отношения с союзниками – с США, странами НАТО, Турцией, провести военную реформу, экономическую реформу, укрепить государство, и тогда в благоприятный момент мы сможем вышвырнуть российских оккупантов из Донбасса и Крыма. И если мы проведем всестороннюю подготовку, Россия не посмеет вмешаться официально», – считает Бутусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть