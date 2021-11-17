Бутусов: «В благоприятный момент вышвырнем россиян из Крыма и Донбасса»

Новости Украины

Украина должна использовать опыт Турции и Азербайджана, чтобы в удобный момент завоевать Крым и Донбасс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет пропагандист карательной операции против республик Донбасс, главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

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По его словам, вспыхнувшие бои между Арменией и Азербайджаном показывают «полную беспомощность России».

«Турция и Азербайджан эффективно переигрывает Путина, причем «гибридная война» в их исполнении сочетает куда больше инструментов влияния, чем российская», – считает автор.

«А это значит, что Украина также может выстроить свою стратегию победы, выстроить свои отношения с союзниками – с США, странами НАТО, Турцией, провести военную реформу, экономическую реформу, укрепить государство, и тогда в благоприятный момент мы сможем вышвырнуть российских оккупантов из Донбасса и Крыма. И если мы проведем всестороннюю подготовку, Россия не посмеет вмешаться официально», – считает Бутусов.