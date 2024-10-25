Бутусов: В сражении за Курахово уже теряем Селидово и ещё один «Угледар»

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У ВСУ был шанс организовать оборонный рубеж для Курахово, однако с потерей Горняка можно попрощаться с этой идеей.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист, главред антироссийского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Селидово – врагу три дня назад удалось ворваться в город, к сожалению, противник продвинулся значительно дальше даже, чем на этой карте. Глубоко охвачено Селидово и с юга, и с севера, теперь враг съедает городскую застройку, и продвижение не останавливается. Селидово под большой угрозой быстрого захвата. Мы видим, как враг охватил глубоко фланги, на карте это ещё заштриховано, но в действительности почти всё там – это уже враг. Чего нет на карте – враг зашёл в Горняк, бои ведутся в самом городе, где можно было бы организовать оборонный рубеж Украинск – Горняк – Курахово. Горняк является самым высоким плато на Донбассе, это наивысшая точка. Она даёт радиогоризонты, она даёт возможность организации работы дронов, взаимодействия разных сил и средств. А после Горняка идёт понижение и понижение. Тот, кто контролирует Горняк, контролирует окружающую местность. Этот город был, как Угледар, его потеря позволит врагу наносить удары по нашим путям сообщения под Курахово, и после этого враг будет бить Курахово и с юга, и с севера», – сказал Бутусов.

Также он указал на Угледарское направление.

«После захвата города враг продолжает наступление, потому что русским нужно использовать захват Угледара для того, чтобы захватить Курахово. Враг уже подошёл к селу Богоявленка. Долго удерживать русских на этих рубежах будет просто физически невозможно. Враг контролирует Угледар, это очень выгодная высота, нам не выгодно вести бои в этой зоне, наши войска отходят, и это оправдано. Преимущество, к сожалению, у оккупантов», – причитал пропагандист.