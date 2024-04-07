Бутусов: ВСУ опоздали с фортификацией и несут большие потери

Вадим Москаленко.  
07.04.2024 20:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Киевские власти впервые за два года удосужились начать строительство фортификаций на Донбассе, однако они пока что не обеспечены ни бетонными укрытиями для личного состава, ни минными полями, ни накрытиями и перекрытиями от дронов, ни маскировкой.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские власти впервые за два года удосужились начать строительство фортификаций на Донбассе, однако они...

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«Если Россия продвигается вперёд и закрепляется, и строит фортификационные сооружения, многокилометровые линии обороны, то Украина этого не делает. И именно поэтому, из-за отсутствия оборонных сооружений, у нас большие потери людей, и мы не можем надёжно остановить врага.

Начиная со второй половины марта, на Донбассе начались фортификационные работы. Это впервые на третьем году войны это, наконец, началось. Власть удосужилась. Но это только началось. Эти сооружения на начальном этапе. Они пока что не обеспечены ни бетонными укрытиями для личного состава, ни минными полями, ни накрытиями и перекрытиями от дронов, ни маскировкой. Это только начальный этап», – заявил Бутусов.

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