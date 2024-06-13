Бутусов: За полгода Украина так и не создала «реалистичный план» для ВСУ на 24-й год

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Украинское командование с февраля так и не создало «реалистичный план» действий для ВСУ на 2024-й год. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При том, как отмечает Бутусов, именно этого требовал от нового главкома ВСУ президент Владимир Зеленский.

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«Давайте посмотрим, какие задания президент Зеленский, Верховный главнокомандующий ставил Александру Сырскому 8 февраля 24-го года, когда снял Валерия Залужного. 8 пунктов – стратегические задания с сайта президента Украины. «На столе должен появиться реалистический детальный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год». С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив». 8 февраля 24-го года. А есть ли хоть одно сообщение, что этот реалистичный детальный план на 24-й год появился? Нет, даже сообщений нет. Где этот реалистичный план? Мы потеряли уже после смены руководства ВСУ примерно 170 квадратных километров территорий и незначительное количество населенных пунктов. Это соответствует плану, который требовал президент? Я думаю, что нет», – заявил Бутусов.