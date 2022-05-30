Бутусов заговорил и признал сотни убитых и раненых ВСУшников в день
На фронте для украинской армии ситуация складывается далеко не так благополучно, как говорят киевские власти.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил находившийся на фронте главред пропагандистского киевского интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
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По его словам, украинских военных в окопах часто удивляет, что информационное пространство переполнено оптимистичными новостями о стабилизации ситуации.
«Потому что здесь этого не ощущают. Идет очень жестокая борьба. Мы не можем в новостях объявить и 5% того, что происходит на самом деле, что касается самого хода боевых действий. Но на всем фронте идет очень жестокая борьба с очень мощным противником, который прилагает все усилия, чтобы уничтожить наши боеспособные соединения, деморализовать наше общество и принудить общество к капитуляции», – говорит пропагандист.
Также он признал, что ВСУ несут огромные потери.
«Президент сказал, что каждый день погибает до ста наших воинов. Бывают дни, когда гибнет больше. И это только погибшими. К тому же идут сотни раненых. Это очень жестокая война с очень большими потерями», – добавил Бутусов.
Ранее ему запретили посещать подразделения, находящиеся на передовой. После этого он выдвинул ультиматум офису президента.
«Требую от руководства ОП немедленно пересмотреть свои указания и отменить это абсурдное распоряжение. Иначе я вернусь с фронта для освещения политической ситуации, и потрачу время на демонстрацию ваших многочисленных ошибок и бездействия», – пригрозил Бутусов.
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