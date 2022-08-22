Бутусов занервничал: Россия перестраивается и создает армию дронов

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Новости Украины

Военно-технический форум «Армия- 2022» показал, что Россия осознала свои слабые места в ходе СВО и в ближайшее время будет залатывать дыры по всем заданным направлениям.

Об этом в своем видеоблоге заявил главный редактор киевского антироссийского пропагандистского портала «Цензор. нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не остановились. Сосредотачивают силы для того, чтобы выиграть за счет увеличения численности, мобилизации промышленности и финансов. Россия перестраивается на военные рельсы. Мы видим, что военно-промышленный комплекс загружен заказами, работают в три смены все предприятия, заказываются абсолютно все виды боевой техники. Сейчас видим на форуме, который проводится в эти дни: «Армия-2022», как Россия увеличивает количество заказов оборудования для разведки, внешние оптико-волоконные системы, боевые машины разведывательные, средства защиты танков от поражения управляемым оружием и беспилотники. Россия вкладывает основные ресурсы в модернизацию и создание своей армии дронов», – выразил обеспокоенность Бутусов.

По его мнению, оборонно-промышленный комплекс РФ «не в состоянии» выпускать «пригодные для современной войны» БПЛА, поэтому сегодня государство «выкупает как сами устройства, так и технологические карты аппаратов у КНР и Ирана».

«Россия проводит разворачивание своей армии, максимальное использование человеческих ресурсов, увеличивает их численность и проводит техническое перевооружение. Прежде всего, в том, в чем нам катастрофически проигрывали – средства разведки и корректировки огня. Россия, как мы видим по ее действиям, считает, что создание сейчас глобального энергетического кризиса и удары по украинской инфраструктуре – экономической, транспортной – позволят им зимой сломить, нанести серьезные удары по Украине, подорвать наше сопротивление как государства. Считают, что мы не сможем справиться со многими экономическими проблемами, кризисом, перенастроить нашу промышленность, удержать людей от эмиграции. Это – очень важно, потому что, основной ресурс – это люди. Если у нас будет плохая коммунальная инфраструктура, не будет рабочих мест, экономика не будет изменяться под эту войну – будет отток населения. Он уже большой. У нас 5 – 6 млн украинцев были вынуждены покинуть Украину. Россия хочет задушить Украину ударами со всех сторон. Она хочет переломить ситуацию, думая, что большие военные и экономические потери дестабилизируют политическую [ситуацию] в Украине», – объяснял Бутусов.