Буза соросятни открыла дорогу к уходу Зеленского?
Владимир Зеленский пытается хитростью выйти из скандала вокруг попытки ликвидации созданных Западом «антикоррупционных органов» – его обещание принять новый закон, гарантирующий «независимую работу» НАБУ и САП, – всего лишь уловка, считают комментаторы.
Ныне томящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский уверен: до 31 июля, когда обещано голосование за новый закон, Зе-офис успеет зачистить нарытый компромат против киевской верхушки.
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«Весь подрыв работы НАБУ/САП идет прямо сейчас – закон дал возможность генпрокуратуре изучать дела НАБУ, заслушивать, выбрасывать материалы. Уверен, эту отсрочку, пока Зеленский будет мять писю с новым законом, используют по полной… для вскрытия наработок НАБУ и разработки противодействия в судах».
Депутат-грантоед Ярослав Железняк предостерег: «соросята» знают об этом плане:
«Советую власти сейчас даже не думать использовать за это время нормы пока что действующего позорного закона и внезапно, злоупотребляя полномочиями, забрать какое-то дело по ВИП-коррупционера из НАБУ-САП. Будем очень внимательно за этим следить».
Экс-депутат Олег Царев указывает на другую уловку Зеленского – его уже «переработанный» закон вводит переаттестацию НАБУ под контролем СБУ.
«Переаттестацию можно начать с тех сотрудников, которые занимаются делами окружения Зеленского. Уверен, аттестацию они не пройдут, до тех пор пока/если не пойдут навстречу пожеланиям СБУ», – отмечает политик.
Впрочем, считает Царев, Зеленский, согласившись частично отыграть назад, «оказывается в положении «моргнувшего» — поддавшегося давлению» – «показал оппонентам свою уязвимость».
Публицист Денис Гороховский обращает внимание: пока что митинги «соросят» собираются и раздуваются исключительно искусственно.
«Топ гугл-трендов по Украине на данный момент. Лабубу-майдан в него не попал. Лишнее напоминание тому, что информационный шум очень часто создает иллюзию значимости события», – комментирует он данные поисковиков.
Тем не менее, украинский политолог Дмитрий Корнейчук предрекает: митинги продолжатся.
«Маховик протестов был запущен не для того, чтобы его просто так свернуть. Мол, вернули все полномочия НАБУ – и разошлись по домам… Когда я в 2013 задавался вопросом, разве Янукович не понимает, что вокруг него затягивается петля, один умный человек сказал: он был обречен с момента избрания, поскольку его заранее и делали президентом-жертвой», – пишет Корнейчук.
Украинский политолог Юрий Романенко полагает, что протесты «соросят» открыли дорогу к уходу Зеленского:
«Вот что происходит, когда мир фальшивой социологии, фальшивых докладов силовиков у которых «все схвачено» и раздутого самомнения столкнулся с реальным миром… Так будет и с выборами. Все планы о консолидированной вертикали и втором сроке рухнут, как только придет толпа на Банковую. А она придет. В этом уже нет никаких сомнений».
Уже упомянутый выше депутат-арестант Дубинский объясняет участие в акциях «соросят» актива партии Петра Порошенко (внесен в список экстремистов в РФ):
«Он в отчаянном положении, власти ничего не стоит отправить его в СИЗО по делам Медведчука. При этом у него за плечами опыт двух революций».
Переехавший в Россию общественник Александр Скубченко предсказывает, чем всё может закончиться, если Зеленский начнёт сопротивляться:
«Чем слабее будет Зеленский, тем больше от него будут бежать, пока ещё не поздно. А показать силу — давление станет ещё больше. В общем, давайте уже побытья и снайперов, не тяните».
Покинувшая Украину тележурналистка Диана Панченко с горечью пишет – в нынешних условиях борьба будет вестись между конкурентами за должности в колониальной администрации:
«Поверю, что у Украины есть будущее, когда на протесты выйдут против силовой мобилизации. Не за свои пятые точки, а за людей. Где протесты за права граждан? Против сдачи земли и недр другой стране. Против воров, которые довели страну до ручки. Каждый сам за себя. Значит Украины уже нет?».
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