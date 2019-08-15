Буза в Москве не отразится на Минске – Лукашенко будут брать тёпленьким

15.08.2019, Минск, Артем Агафонов

Отказ в регистрации части оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму и последовавшие за ним митинги внесистемной оппозиции, переходящие в массовые беспорядки, стали одной из самых обсуждаемых тем этого лета в российской политике. При этом, похоже, что летними месяцами дело не ограничится – и осенью, уже после самих выборов, нас вполне может ожидать продолжение. Отдельные горячие головы из числа оппозиционеров даже скреативили под это дело термин «рябиновая революция».

А как обстоят дела в соседней Белоруссии, где на днях тоже началась избирательная кампания? Стоит ли ожидать этой осенью горячих новостей из Минска?

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Если за три месяца, оставшиеся до дня голосования, в белорусской политике не произойдет ничего из ряда вон выходящего, то и сами выборы и избирательная кампания пройдут относительно спокойно и даже скучно. Сама оппозиция, скорее всего, получит пару-тройку депутатских кресел для активистов второго эшелона – погоды не делающих и для власти не опасных, но способных быть иллюстрацией «демократических изменений» для Брюсселя и Вашингтона.

Выборы оппозиция, конечно, не признает и на соратников, получивших мандаты, там будут смотреть косо. Однако никаких сколько-нибудь массовых протестов и, тем более «цветных революций» в Минске после ноябрьских выборов не будет. Разве что совсем уже маргиналы слегка побузят. Застарелая политическая импотенция традиционных оппозиционных деятелей и их репутация коррумпированных фриков – мобилизации граждан на борьбу с режимом, мягко говоря, не способствует.

Но, главное даже не это. Главное – внешний фактор. Белорусская националистическая и либеральная оппозиция вот уже лет 30 как финансируется и контролируется из США и Европы. Ее лидеры регулярно летают туда с отчетами, за деньгами и согласованием всех более-менее заметных действий. Но, если в России те же самые западные круги недвусмысленно делают ставку на дестабилизацию страны и ослабление власти, то в Белоруссии у них сейчас совершенно другая тактика.

Ставку на свержение Лукашенко Запад не делает уже давно. Прозападная оппозиция в Белоруссии слаба, разобщена, некомпетентна и не имеет серьезного управленческого опыта. В таких условиях даже ее приход к власти в республике, экономика которой всецело зависит от российского рынка, а население почти поголовно говорит по-русски и в большинстве своем симпатизирует России, почти наверняка закончится крахом и еще большим усилением российских позиций, если даже не прямым объединением с РФ.

Этого западные «партнеры» допустить не могут. Поэтому и ведут долгую игру по вовлечению в свою сферу влияния самого Лукашенко, который пока не говорит им ни «да» ни «нет» и ведет традиционную для него «многовекторную» дипломатию, поочередно делая реверансы в сторону Москвы, Брюсселя, Вашингтона и Пекина, не забывая и про арабов с африканцами. При этом влияние прозападных лоббистов и их удельный вес во власти растут. И ведут себя они все более нагло.

От осенних парламентских выборов сюрпризов ждать не стоит, и бунтовать в этом году в Минске местные оппозиционеры – «змагары» вряд ли станут. Но это не значит, что Белоруссия застрахована от подобных неприятностей в ближайшем будущем.

Избирательный цикл в республике только начинается. И парламентские выборы – далеко не самая важная его часть. Уже следующим летом пройдут президентские выборы, а вслед за ними – уже анонсированная самим Лукашенко конституционная реформа, которая должна будет обеспечить в отдаленной перспективе транзит власти. И на любом из этих этапов западные «партнеры», если почувствуют возможность разворота Белоруссии в сторону России или просто будут недовольны темпами, с которыми она дрейфует в их сторону, вполне могут ударить по республике всей мощью «цветных» политтехнологий.

Социальная инфраструктура для будущих протестов уже существует – есть группа лидеров – молодых, не засвеченных в «старой» оппозиции, раскрученных в СМИ. Они уже показали свою силу, собрав в прошлом году десятки тысяч на националистический митинг в Минске.

Митинг прошел с привлечением популярных артистов, сопровождался продуманным маркетингом и массированной рекламой на солидных площадках.

Они активно и легально продвигают националистическую символику, идеологию, пользуются поддержкой части бизнеса, медиа и поюще-пишущей богемы. При этом они активно коммуницируют с властью, которая все чаще идет им навстречу.

С каждым годом они становятся сильнее. И их лояльность и уход от конфронтации с режимом не должны никого обманывать. Их хозяева находятся не в Минске и команду «фас!» они выполнят, когда такая поступит.