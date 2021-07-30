Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
30.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

«Буза, вареники, гулянка» – украинцы назвали доиндустриальную гетьманщину «Золотым веком» государства

Новости УкраиныПроведённый на Украине социологический опрос показал, что идеальным государством для её народа является доиндустриальная...

Проведённый на Украине социологический опрос показал, что идеальным государством для её народа является доиндустриальная гетманская страна, в которой происходят постоянные майданы и госперевороты.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Мы спрашивали украинцев, какие у них ценности и символы. И когда они перечисляли, то вспоминали, как правило, вареники, вышиванки, культуру, природу, язык. То есть, всё то, что появилось много лет назад.

А о современных ценностях не говорили. То есть, нет повода гордиться чем-то, что есть сейчас. А гордиться тем, что было создано в СССР, уже не популярно среди опрошенных.

Так же, когда спрашивали, какие герои есть у украинцев, то называли исторические лица – Тараса Шевченко, Лесю Украинку. Из современных героев называли исключительно спортсменов и певцов.

То есть, то, что называли – это доиндустриальные ценности. Это то, чем мы гордимся, но это произошло триста лет назад.

У каждой нации есть свой «Золотой век». И если смотреть на результаты, то для украинцев «Золотой век» – это казацкая страна во главе с гетманом. И когда спрашиваем про мечту, то рисуют примерно возвращение в ту эпоху», – сказал он.



Также Игорь Попов подчеркнул, что украинцы чрезвычайно гордятся возможностью постоянно устраивать в своей стране майданы и госперевороты, меняя неугодных правителей.

«Это характеризует отношение украинцев к власти. Также, как оказалось, главная ценность, которой украинцы гордятся, в отличие от россиян – это что произошла десакрализация власти, и у нас очень хотят иметь доброго, умного и образованного гетмана, но чтобы народ мог его скинуть, если этот гетман начнёт нарушать условия общественного договора.

И украинцы гордятся теми событиями, когда они выгоняли гетмана, который оказывался не таким, как они ожидали», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть