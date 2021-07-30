«Буза, вареники, гулянка» – украинцы назвали доиндустриальную гетьманщину «Золотым веком» государства

30.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Проведённый на Украине социологический опрос показал, что идеальным государством для её народа является доиндустриальная гетманская страна, в которой происходят постоянные майданы и госперевороты.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы спрашивали украинцев, какие у них ценности и символы. И когда они перечисляли, то вспоминали, как правило, вареники, вышиванки, культуру, природу, язык. То есть, всё то, что появилось много лет назад. А о современных ценностях не говорили. То есть, нет повода гордиться чем-то, что есть сейчас. А гордиться тем, что было создано в СССР, уже не популярно среди опрошенных. Так же, когда спрашивали, какие герои есть у украинцев, то называли исторические лица – Тараса Шевченко, Лесю Украинку. Из современных героев называли исключительно спортсменов и певцов. То есть, то, что называли – это доиндустриальные ценности. Это то, чем мы гордимся, но это произошло триста лет назад. У каждой нации есть свой «Золотой век». И если смотреть на результаты, то для украинцев «Золотой век» – это казацкая страна во главе с гетманом. И когда спрашиваем про мечту, то рисуют примерно возвращение в ту эпоху», – сказал он.

Также Игорь Попов подчеркнул, что украинцы чрезвычайно гордятся возможностью постоянно устраивать в своей стране майданы и госперевороты, меняя неугодных правителей.

«Это характеризует отношение украинцев к власти. Также, как оказалось, главная ценность, которой украинцы гордятся, в отличие от россиян – это что произошла десакрализация власти, и у нас очень хотят иметь доброго, умного и образованного гетмана, но чтобы народ мог его скинуть, если этот гетман начнёт нарушать условия общественного договора. И украинцы гордятся теми событиями, когда они выгоняли гетмана, который оказывался не таким, как они ожидали», – резюмировал эксперт.