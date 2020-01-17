Бузина не заслужил памятник – Гордон

17.01.2020, Киев, Игорь Петров

Олесь Бузина, убитый украинскими неонацистами, был талантливым журналистом, но был также врагом Украины и апологетом «Русского мира». Ему не нужно ставить памятник.

Об этом на своем канале Youtube заявил украинский пропагандист и телеведущий Дмитрий Гордон, отвечая на вопрос слушателя заслужил ли Олесь Бузина памятник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Олесь Бузина – очень трагическая фигура. Противоречивая. У меня с ним были плохие отношения, признаюсь. Он даже в суд на меня как-то подал. Он очень талантливый человек был. Блестящий журналист, очень хороший писатель.

Но по сути своей он, конечно, был врагом Украины, потому что он не признавал украинскую государственность, он был абсолютным апологетом «Русского мира» в самом худшем понимании этих слов.

Он любил Россию и, как мне кажется, не любил Украину. Но, извините, убивать за это… Нет, как можно.

У него были свои убеждения. Я могу разделять их, могу не разделять, но это – его убеждения. Поэтому я очень переживал, когда его убили. Я хотел, чтобы скорее раскрыли это преступление. Я искренне соболезновал его маме, его родным. Это было ужасно.

Что касается памятника, я думаю, что нет. Я думаю, что нет», – цинично резюмировал пропагандист.