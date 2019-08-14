Бузова извинилась за скандальную выходку, но нашумевшее видео не удалила

14.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова, сидя за столом в купальнике и облизывая тарелку, назвала себя «блокадницей».

Соответствующую видеозапись она опубликовала на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подобная выходка разозлила многих консервативно настроенных россиян, и на певицу обрушилась волна возмущённых заявлений не только со стороны подписчиков, но и со стороны политиков и даже её коллег. Так, известный своими монархическими симпатиями российский актёр Михаил Боярский в интервью консервативному телеканалу «Царьград» назвал Ольгу Бузову «пустым местом».

«Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная», – сказал он.

Ситуацию также прокомментировал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи депутат Дмитрий Свищев. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

«Шутить на тему блокады Ленинграда непозволительно. Я не хочу принижать какие-либо достоинства этой девушки, но выглядит она на этом ролике нелепо и глупо. Очевидно, от нехватки знаний у нее вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка», – возмутился депутат, добавив, что собирается отправить певице несколько книг о блокадном Ленинграде.

После поднявшегося скандала сама певица в эфире телеканала «Россия 1» принесла извинения всем оскорблённым и добавила, что критика ей безразлична, и удалять нашумевшую видеозапись она не собирается.

«Я, безусловно, приношу глубокие извинения всем тем, кого невольно могла обидеть. В данном видео я шутила только над собой. Естественно, подвиг людей, которые пережили все ужасы войны и завоевали нам мирное небо, для меня свят так же, как и для всех людей.

И дай Бог каждому, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться так же [как и я] о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну, поднимали нашу, в том числе и мою, страну из руин, и рассказывали весь тот ужас, который они пережили. Для меня главное не слова, а дела.

Обо мне вся страна говорит уже 15 лет, обращать внимание на гневные комментарии я уже не стала, тем более что нахожусь на сьёмках и работаю круглосуточно», – заявила она.

