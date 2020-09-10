«Быдло и повидло». Польша объявила Тихановскую Лжебатькой

10.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Глядя на то, как некоторые лидеры белорусских майданщиков лебезят перед литовцами и поляками, невольно приходят на ум определённые исторические аналогии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал «лидеру белорусской оппозиции», бывшей кандидаткой в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве.При этом Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет, чтобы «у белорусов был дом для того, чтобы они могли продолжать бороться за изменения».

Отмечается, что белорусский центр открылся на территории виллы 1930-х годов в престижном районе Варшавы.

«По поводу действий Тихановской, вручает ей Моравецкий ключ, и почему-то у меня ассоциация: Лжедмитрий I въезжает в Кремль в окружении поляков, ему там сразу ключ от казны и прочее, и прочее, – прокомментировал Корнилов. – Он же ключ не от дома минского, белорусского в Варшаве вручал, он же ключ от Минска ей вручал, по сути дела».

«По сути это была церемония передачи регалий и полномочий. Вот вы, вот ключ, въезжайте в Минск в нашем окружении. Кстати, когда она появилась в высоком воротнике, у меня почему-то первая ассоциация с Мариной Мнишек, если честно. Там был Лжедмитрий, а тут Лжебатька будет или Лжематька, не знаю, как они теперь назовут», – добавил эксперт.

Позже политолог отметил ещё одну символическую деталь, связанную с событием.

«Как символично-то! Решил посмотреть, где находится тот «белорусский дом», ключи от которого вручал вчера премьер Польши «наци-лидеру Белоруссии». Оказалось, это недалеко от стейк-хауса «Быдло и повидло», – сообщил Корнилов в своём Telegram-канале.

При этом, по его словам, вручая ключи, премьер Польши называл Тихановскую «госпожой президент».