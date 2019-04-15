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15.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Галичина, Украина
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«Быдло Речи Посполитой – вот и всё «европейское прошлое» Украины»

«Европейское прошлое», которым так кичатся украинские «свидомые», – не более чем гордость от пребывания под поляками на правах холопов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут говорили о европейском историческом прошлом Украины – вот, когда Гуляйполе по польскому названию «Укра́ина» – окраина была частью сначала Литовского княжества, а потом Речи Посполитой, население, которое там жило, они были холопами, «быдлом» по-польски. Так поляки видели население «Укра́ины». Это единственное европейское прошлое, которое было у этого населения – быдло Речи Посполитой, и так они хотят видеть ваше будущее. Другого «европейского прошлого» у Украины не было.

Если вы видите в этом гордость и вашу цель, то вы к ней идёте, потому что по-другому в Европе на вас не смотрят», – заявил Кедми, обращаясь к экспертам из Украины.

«Вы факты перекручиваете просто», – обидевшись, попытался отмахнуться украинский экономист Александр Охрименко.

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