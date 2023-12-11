Иноагент Быков считает, что беглых русских спасет только черная работа на Украине

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) опубликовали наконец долгожданную запись своего разговора с беглым либеральным поэтом-иноагентом Дмитрием Быковым.

Долгожданной она была потому, что сам Быков анонсировал ее еще в середине ноября на телеканале-иноагенте «Дождь». Он рассказал, как его разыграли от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака при помощи дип-фейка, сделанного «на голливудском уровне».

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«Я не думаю, что это были пранкеры. Планировалась гораздо более масштабная провокация с целью собрать российских оппозиционеров в одной точке с целью вывоза их на Украину, но вывезти отнюдь не в Украину. Или устроить какую-то драку, облить зеленкой, вывезти в Россию», – рассказал Быков.

Однако, как выясняется, в реальности все происходило с точностью до наоборот. Это Быков уговаривал «Ермака» вывезти как можно больше беглых русских на Украину.

«Огромное количество русских готовы и хотят работать в Украине: расчищать завалы, отстраивать дома, дежурить в больницах. Если бы можно было взять хотя бы кого-то, это бы многих спасло. Они сидят в Европе без работы. Я сам в хорошем университете, но если бы меня послали преподавать в Одессу или Днепр, я очень был бы рад тоже. Работа у меня есть, но я хотел бы быть полезным Украине», – увещевал «украинца» Быков.

Как «провокацию» можно расценить разве что предложение «Ермака» предоставить поэту украинское гражданство, но он даже для этого приехать в Киев не предлагал. Упорно напрашивался сам Быков.

«Я в следующем году должен получить американское гражданство, а так бы я за честь счел, но мне надо там работать. А вот если бы вы меня позвали работать (преподавать, расчищать), я никакой черной работы не побоялся бы», – умолял Быков.

Поэт очень бурно отреагировал на привет, который со слов «Ермака» передал ему президент Украины Владимир Зеленский. Быков сначала молитвенно прижал руки к груди, а потом начал размахивать ими, как футбольный фанат.

Он пообещал, что если его книгу переведут на украинский, он все деньги с продаж отправит на дроны для ВСУ. Хотя ему и «обидно, когда убивают русских», но претензий к украинцам он не имеет.

Маловероятно, что Быков постеснялся публикации этого подобострастного блеяния и поэтому позвонил на «Дождь». Скорее, это была попытка оправдаться за то, что он слил «Ермаку» контакты своих товарищей, беглых российских либералов.