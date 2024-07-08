Быков собирается вернуться в «идеальную Россию», где генерала Гурулева «убьют соседи»

Елена Острякова.  
08.07.2024 18:22
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Поэт-инагент Дмитрий Быков пророчит России гражданскую войну с «зашкаливающим уровнем зверства на межличностном уровне». «Дикое поле после Путина год-два погуляет», но 30-е годы «пройдут под знаком единства» в «почти идеальной России».

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Популярная политика», передает корреспондет «ПолитНавигатора».

Поэт-инагент Дмитрий Быков пророчит России гражданскую войну с «зашкаливающим уровнем зверства на межличностном уровне». «Дикое...

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«Гражданская война — это, если угодно, такой элемент отфильтровывания наиболее зверских зверей. Если придет гражданская война в Россию, то на одной лестничной площадке с идеологами Z, садистами, маньяками нам жить не придется. Эти люди просто доиграются. Мы приедем, когда более или менее будут востребованы какие-то созидательные, позитивные моменты. Как говорит Арестович, когда нужно будет возрождение. А наиболее ярые… Ну неужели вы думаете, что кто-нибудь из персонажей типа Гурулева (генерал, депутат Госдумы — ред.) умрет в своей постели. Ну о чем вы говорите? Я думаю, при первом сигнале, соседи разберутся без нас», – трепался Зильбертруд с позывным «Быков».

При этом поэт лицемерно утверждает, что готов прощать, но со своим коллегой Захаром Прилепиным «за один стол не сядет» и очень надеется, что Венедиктов с Симоньян «не начнут пить вискарик», потому что «самые ярые садисты и преступники доиграются, им не будет пощады».

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