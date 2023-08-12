«Быкующий феодал» – глава украинских пацифистов набросился на Зеленского

Вадим Москаленко.  
12.08.2023 20:06
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский ради сохранения власти сознательно развязал большую войну и фактически превратил свою страну в громадное гетто.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил глава Движения украинских пацифистов, бывший политузник, перебравшийся в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский ради сохранения власти сознательно развязал большую войну и фактически превратил...

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«Зеленский превратил большую европейскую страну в гигантское гетто. Более того, мы все заложники этого гетто. Мы все ждём, что нас сделают «агнцами на заклание» – все мужчины уже от 16 лет, все заложники Зеленского, который понимает, что мир и переговоры – это как минимум суд над ним. Что он, зная о готовящейся войне, а в ЦРУ и МИ6 его уведомляли, что не надо быковать.

А он всё равно решил для поднятия своего рейтинга, который перед 24 февраля уже был достаточно низкий, он решил спровоцировать горячую фазу войны», – сказал Коцаба.

Он подчеркнул, что вся Украина по сути стала заложником неадекватного феодала.

«Поэтому Зеленский сделал всех нас заложниками. Мы сейчас превратились в гигантский концлагерь, в котором не разрешается славить никого, окромя Зеленского. Это как при феодализме, когда феодал имеет своих вассалов. И Зеленский сейчас быкует, потому что понимает, что любая критика в его адрес – как инакомыслие. Всеми критикующими власть обязательно занимаются украинские спецслужбы», – подытожил пацифист.

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