«Был бы живой – пел бы нам Цой»: почему патриоты недовольны артистами и что с этим делать

Юрию Владимировичу Андропову принято приписывать фразу «Мы не знаем общества, в котором живем». Вспоминать об этом всякий раз заставляют вновь и вновь оживляющиеся по обе стороны фронта дискуссии вокруг публичной позиции тех или иных персон шоубиза по общественно-значимым вопросам.

Правда, тональность этих дискуссий вынуждает называть их скорее привычным для интернет-слэнга словом «срачи», но это, как говорится, такое.

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Часто приходится читать, что мол СВО вскрыла гигантскую зависимость российской масскультуры от украинского фактора И, речь не только об Украине как о рынке сбыта, но и об Украине как традиционном поставщике человеческого сырья на разнообразные московские «фабрики звезд».

За постсоветские десятилетия сформировалась устойчивая и оправдывающая себя коммерчески технологическая цепочка, в которой от России – деньги, продюсеры и площадки для раскрутки, а от Украины – неограненные таланты, после раскрутки в России становящиеся дойными коровами для тех же продюсеров.

Понятно, что для значительного слоя героев масскульта свалившаяся им как снег на голову СВО вместе с радикальным ухудшением официальных отношений Киева и Москвы сильно осложнила возможности беспроблемно и безбедно жить на два дома, как раньше. Многие были поставлены перед необходимостью выбирать и нести крест последствий такого выбора, еще часть уклонилась от необходимости делать выбор и ушла в закат.

При этом глупо упрекать украинских исполнителей в том, что они поддерживают Украину. Это как раз вполне естественно. Но и упрекать их в желании зарабатывать в России тоже не алле. Он ведь зарабатывает не на абстрактном «государстве» и его бюджете, а коммерчески честно – за счет тех, кто готов за это платить свои кровные.

Так что бессмысленно кричать «Почему мы должны это слушать?». Не хотите – не слушайте, разве вас кто-то заставляет идти на концерт? Но ведь эти концерты как-то же собирают аншлаги и без участия разгневанных патриотов. Значит, проблема не в том или ином артисте, артист – это производное от сформированного рынком спроса на него.

Не будет спроса, перестанут на концерты ходить зрители, сдуется и выйдет в тираж и сам артист. Проблема – если это считать проблемой – именно зрители, российские поклонники тех или иных ставших «неугодными» украинских звезд.

Но важно понимать и то, что по щелчку кумиры не отменяются. Они свою популярность и узнаваемость нарабатывали годами и десятилетиями. И тот, кто хочет, условно говоря, чтобы в телевизоре вместо условной Ани Лорак, а на свадьбах и корпоративах вместо привычной Сердючки пели (опять же условно) про «свинорез», должен быть готов к тому, чтобы точно так же пройти этот путь и вырастить поколение, готовое не из под палки и не по «квотам», а искренне петь про «свинорез».

Что характерно – это в одинаковой мере касается как России, так и Украины. Потому что проблемы, с которыми они столкнулись в этом смысле, как и реакция на эти проблемы со стороны радикалов – во многом до зеркальности схожие.

Вот, скажем, Вера Брежнева, которой, если верить сообщениям в СМИ, то ли аннулировали ВНЖ в России, то ли она сама отказалась его продлевать. В общем не суть. А суть в том, что некоторые уже поспешили похоронить гастрольные перспективы певички в РФ, как будто есть прямая связь между ВНЖ и гастрольными турами. ВНЖ всего лишь дает иностранцу право заниматься в России предпринимательской деятельностью в РФ от своего имени, создав ИП.

Теперь же, если информация о ВНЖ Брежневой верна, организацией ее выступлений будет заниматься не она сама, а соответствующие российские продюсерские агентства – и только. Потому что люди, готовые платить за участие Брежневой в корпоративах не исчезнут вместе с ее ВНЖ.

Причин для отмены гастролей Брежневой может быть масса – от запрета со стороны местных властей до запрета ей на въезд в РФ со стороны ФСБ или Миграционной службы. Но ни в том, ни в другом случае это никак не связано с наличием или отсутствием ВНЖ. У Мадонны, выступавшей в России в лучшие времена, тоже не было российского ВНЖ если что.

Или вот сразу два свежих скандала вокруг украино-российской певицы Светланы Лободы. На ее концерт в Харькове пришла какая-то девица из мелкого ультранационалистического объединения «Отпор». На попавшем в Сеть видео хорошо видно, как эта городская сумасшедшая трясет плакатом с надписью «Харьков без Лободы» и безуспешно пытается спровоцировать певицу на агрессию.

И это при том, что городская сумасшедшая с плакатом такая одна, а зрительный зал полон как раз реальных харьковчан, проголосовавших гривной за концерт любимой певицы. Такой вот «Харьков без Лободы» получается интересный.

А вот другое видео – уже из Херсона, где Лобода поет под аккомпанемент гитариста свою новую песню на мове. Патриотическую песню – с правильно расставленными в духе украинской конъюнктуры момента акцентами, все дела. Но бдительные городские сумасшедшие не ведутся на этот патриотизм и лают в комментариях: мол, неужели певичка не в состоянии понять, что на Украине есть люди, которые ее терпеть не могут?

Конечно, есть, но, как показывает упрямая практика, таких явное меньшинство. Не считать же «Украиной» упыря Стерненко, безумного наци-адвоката Смолия и прочую шоблу? Этим остается разве что скрежетать зубами в Интернете, глядя на «огромную толпу встречающую Лободу в Харькове» и отпускать желчные комментарии в адрес «неправильных» соотечественников – мол, горбатого только могила исправит и им все равно кого встречать – хоть Лободу, хоть Моргенштерна с Бастой.

Ну правильно – не Стерненку же им встречать с депутаткой-цоефобкой Пыпой. На концерты этой парочки даже бесплатно никто не пойдет.

Самое глупое, что может сделать, глядя на это комментатор из России – пуститься в рассуждения типа «Лобода пытается убедить свою украинскую аудиторию, что она самая-самая патриотическая патриотка». Штука в том, что Лободе не нужно в этом никого убеждать. И в первую очередь – украинских городских сумасшедших.

Сумасшедшим на Украине не угодит любая позиция – вон на «Книжном Арсенале» литераторы, которых никто не читает, даже малахольного Ткаченку в малороссы записали. Хотя, казалось бы, уж кто из штанов выпрыгивает в попытках понравиться именно этой ЦА так это именно он – нынешний министр культурки и борец с УПЦ.

Что же до Лободы, то она свою позицию заявила в самом начале СВО и совершенно не виляла после этого. Так что ее нынешний украинский патриотизм – это скорее просто продолжение изначально занятой позиции. В целом же Лобода – это скучно. Ну да, она поддержала в этой войне не Россию, а страну, гражданкой которой является. Епта, ну вот это сенсация, да? Ну да, она тем самым что-то потеряла в России (наверное). Ну и что? Разве Лобода кому-то что-то должна в России?

Это же совсем другая история, чем скажем у разного рода российских киношно-театрально-литературных персонажей, которые годами подъедались не с рынка, где за тебя платит рублем зритель и читатель, а с бюджетного минкультовского или фондокиношного стола, а потом вдруг встали в позу обиженки и уехали с проклятиями на Запад.

Лобода вообще иностранка, какой с нее спрос, а на Украине, как мы видим и по харьковским аншлагам на концертах и по съемкам в «режимном» Херсоне и по факту ее участия в посещении киевского центра медико-психологической реабилитации для участников «АТО» в Киеве, у нее никаких проблем с властями нет. Городские сумасшедшие – не в счет.

Реальное общество разнородно. Тем более нынешнее, атомизированное постсоветское. Причем, даже та его часть, которая вроде бы одинаково смотрит на те или иные важные события. Однако во всех историях, где те или иные патриоты борются с «неправильными» артистами, антагонистом «неправильных» звезд шоубиза объявляется, как правило, абстрактный «народ», понимаемый как нечто единое, как участники советских патрсобраний.

Про то, что украинские националисты наловчились жить, не замечая миллионов «ватников» рядом с собой, и делая вид, что украинское общество – это только «скачущие», уже писалось не раз. Но ведь и российское общество – это не одни лишь «рассерженные патриоты».

Когда тот или иной лидер мнений из среды патриотов ссылается на данные социологов о поддержке СВО и на этом основании требует того-то и того-то запретить, обычно ссылаются только на первую часть опросов.

Да, большинство поддерживает СВО. Но в той же стране живут миллионы тех, кому вообще все равно и кто мечтает лишь о том, чтобы «это все как-нибудь поскорее закончилось» и вернулась «нормальная жизнь». Это не говоря о том, что и не поддерживающих спецоперацию по разным причинам – тоже миллионы даже по официальным данным ВЦИОМ.

Это все – реальное общество, в котором мы все живем и которое не очень-то хорошо знаем – и те, которые патриоты, и те, которые не очень. И даже среди тех, кто поддерживает линию «партии и правительства» очень много тех, которые не собираются подстраивать свои сформированные годами и десятилетиями художественные вкусы и пристрастия под политическую позицию.

Яркими примерами тут являются покойный Цой и живой Шевчук. Поклонников и того, и другого достаточно и среди российских военных, и среди военных ВСУ. Несмотря на известную всем позицию Юрия Юлиановича в отношении СВО и совершенно нам неизвестную по объективным причинам оценку, которую бы дал происходящему Цой.

Вместо резюме. Воевать с деятелями эстрады на их поле просто глупо. Хоть на Украине такая борьба ведется, хоть в России, хоть где. Нужно просто отделить эстраду от политики, да и все. На эстраде ты кумир, нет вопросов, а за пределами эстрады твое мнение по вопросам, не относящимся к искусству никому не интересно. Не сотворите себе поющих политических кумиров, как говорится.