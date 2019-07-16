«Был договорняк» – генерал ВСУ об отступлении из Славянска

16.07.2019

В 2014 во время боев за Славянск якобы имели место тайные договорённости между Киевом и Москвой.

Об этом в эфире YouTube-канала Дмитрия Гордона заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон поинтересовался, почему в 2014 году украинская армия не получила приказ с воздуха уничтожить отступавшую из Славянска колонну ополченцев Донбасса, которыми командовал Игорь Гиркин.

«У нас за это время столько тёмных пятен набралось, что больше чёрного, чем белого. В частности, то, что происходило в Донбассе», – сказал генерал.

«Зная [начальника генштаба ВСУ] Виктора Николаевича Муженко, не думаю, что он бы допустил такой оперативный промах, когда целая группировка вышла из Славянска и спокойно прошла. Тут даже авиация не нужна была, тут достаточно тех сил, которые были сосредоточены под Славянском и держали его в кольце. Я бы уничтожил эту группировку, в плен бы не брал. Могли подготовить операцию, устроить засаду.

Я думаю, эта операция была готова, к выходу группировки военные тоже были готовы. Мне кажется, что там была какая-то договорённость на уровне президентов или министров обороны. И было обещано, что эта группировка покинет Донбасс, а они обманули», – сказал Замана.