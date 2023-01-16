Был Кикабидзе да весь вышел. Размышления на смерть «главного грузина» советской эстрады и кино

Умер Вахтанг Кикабидзе.

«Начинавший свою карьеру как музыкальный исполнитель, он стал блестящим актёром, таким он и останется в памяти поклонников – неотразимым, статным и харизматичным», – написала на смерть артиста «кровавая барыня» Собчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

И это, в общем, часть правды о покойном. Но не вся.

Вторая часть правды уже выливается через край в многочисленных проклятиях ушедшему Вахтангу Константиновичу в российских патриотических пабликах. Покойному припоминают его антироссийские выпады нулевых и десятых, довольно однозначную позицию в ходе грузино-осетино-российской войны 08.08.08, поддержку грузинского экс-диктатора Саакашвили, объятия с киевским Гордоном, селфи на фоне львовского памятника Бандере, да много чего, список можно продолжать и продолжать.

Лично же для автора этих строк смерть Кикабидзе – несомненная потеря. Еще одна оборвавшаяся, пусть маленькая, но связывавшая нас с общим прошлым ниточка. Протянутая к тому времени, когда и у русских и у украинцев и у грузин с армянами и казахами была одна на всех общая большая Родина. Одним из культурных символов которой – на излете ее исторического существования – так уж вышло, стал Кикабидзе.

При этом люблю и ценю я «нашего» Кикабидзе. К вот этому нынешнему, вчера скончавшемуся, я не испытываю ничего. Ну разве что толику недоумения, мол, как так-то?

Лично для меня феномен Кикабидзе, как впрочем и не одного лишь его, а вместе с ним целой плеяды советских деятелей культуры, морфировавших в постсоветских реалиях к тем или иным формам местечковых национализмов – это история о трагедии человека, в одночасье лишившегося доступа к широкому контексту, но при этом уже достаточно заметного для того, чтобы новоявленный узконациональный контекст стал для него тесен.

Вспомним 1991 год. Внезапно увенчавшаяся успехом «борьба за свободу» от «тирании КПСС» оставила вчерашних кумиров миллионов один на один с безжалостными реалиями Рынка. В которых, как выяснилось, они не только никому не нужны, но и творить что-то хотя бы отдаленно похожее на свои же прежние песни, фильмы, книги или кинороли не способны.

Все мы помним Кикабидзе в советском кино. Гениальные фильмы Данелии, «ТАСС уполномочен заявить», лирические песни с кавказским колоритом, которые пела вся страна. А теперь скажите: кто из вас может сходу назвать хоть одну песню Кикабидзе, написанную и спетую после 1991 года? Или фильм, в котором он бы снялся – столь же талантливый, как «Мимино». Можете не тратить время на поиски в Гугле. Я вас успокою- нет таких.

Последние 30 лет Вахтанг Константинович зарабатывал на лаваш исключительно паразитированием на ностальгически заряженной аудитории. Помнившей еще того Кикабидзе – советского певца и актера, для которого Москва еще не была «столицей оккупанта», а была столицей его большой Родины. Общей с теми, кто брал у него автографы на концертах.

Поставить свой талант на службу независимой Грузии тоже не вышло. И не потому что не хотел. Хотел, иначе бы не вернулся из Москвы в Тбилиси. Только вот беда – Грузии, символом которой на советском экране был Кикабидзе, к тому времени тоже не стало. У рухнувшей же в одночастье из советского индустриального Модерна в аграрное средневековье «Джорджии» имелись задачи актуальнее и важнее- вроде феодальных войн с соседями за межу.

Вернувшийся Кикабидзе в новых реалиях мог стать исключительно тем, кем он в итоге и стал – певцом вот этих новых реалий и новых «национальных» задач.

Пересмотрел недавно известное всем людям моего поколения «Пожелание». А дальше – просто сравните. Первый клип – из советского новогоднего огонька-1981. Сьемки на борту современного авиалайнера, люди разных национальностей в европейских костюмах, все как бы намекает на полет в светлое будущее, до которого рукой подать. Вон уже авиадиспетчеры разрешили заход на посадку.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

И совсем недавний клип, где постаревший на 35 лет Буба поет ту же песню. Изменился только видеоряд. Какое-то архаичное грузинское село, длинные столы, уставленные едой, люди исключительно грузинской внешности в грузинских вышиванках чокаются, пьют и едят на фоне подчеркнуто пейзанского окружения, где ничто не намекает на то, что происходит это в ХХІ веке. Такая вот машина времени.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Схожая траектория у большинства советских «звезд» из получивших незалежность союзных республик. Вспомним Раймонда Паулса – когда он жил и работал в Москве, то имел статус топ-композитора, автора многочисленных шлягеров, которые пела вся страна – от Юрмалы до Хабаровска. Незалежная же Латвия поюзала его известность пару лет в качестве министра культуры – и выплюнула, так и не сумев толком прожевать масштаб. Потому что талант Паулса оказался провинциальным латышским хуторянам просто не по зубам.

Очень иллюстративна в этом смысле произошедшая на наших глазах трансформация киевского телеведущего Юрия Макарова.

Человек, который в своих программах на ранних «Плюсах» в девяностых показывал фильмы Гринуэя, Альмодовара и концерты Марка Алмонда, уже в середине десятых добровольно сузился до замочной скважины в кладовке. И ныне – деградировав из интеллигентного кинодядьки в унылого националистического пропагандиста, замаливает наличие в родословной белогвардейского дедушки и русского священника, отчаянной русофобией и призывами «выдавливать из себя Чехова с Толстым».

Признаюсь честно, мне не близка вот эта нынешняя мода делать мерилом отношения к тому или иному артисту не его заслуги на собственно артистическом поприще, а вещи факультативные – вроде отношения к Путину, к СВО, к Донбассу или правильный ответ на вопрос о том, чей Крым.

Если честно, никто не обязан поддерживать кого-бы то ни было или что бы то ни было, как и соответствовать чьим-то идеалам. И уж тем более странно вменять гражданину другой страны то, что он не рад вместе с нами тому, что его страна в ходе такой-то войны потеряла такие то территории. Это как раз, вполне естественно и такая позиция в адвокатах не нуждается.

И я далек от мысли называть всех этих деятелей, как сейчас модно – «предателями». По той простой причине, что предать может только свой. Тот, кому ты доверяешь и на чье плечо в трудную минуту рассчитываешь. Как Брут, коварно вонзивший нож в спину Цезарю.

А когда сегодня называют «предателями» Макаревича с Гребенщиковым или вот, того же усопшего Кикабидзе… Ну простите, какой из Макаревича предатель? Кого он предал? Разве у кого-то из вас, читающих эти строки, имелся повод считать Макаревича единомышленником или соратником по борьбе? Разве Кикабидзе давал нам с вами какие-то клятвы или присягу, а потом их нарушил? Так нет же. Взгляды этих и подобных им людей на происходящее были известны давно и не скрывались никогда.

Более того – на определенной исторической дистанции – в те же девяностые-нулевые – взгляды Макаревичей-Гребенщиковых полностью совпадали с государственным мейнстримом. А откуда, вы думали, взялись у Пугачевых и Хаматовых вот эти звания и ордена за заслуги перед Отечеством?

И так бы они и жили душа в душу с награждавшим и обласкивавшим их государством, если бы однажды это государство не сделало вдруг феерическое сальто-мортале – от либеральной элиты и выгодоприобретателей девяностых – к проигравшим. К тем, кто десятилетиями был лишен своего голоса и сегодня этот голос нашел в ставших медийными Z-патриотах.

Отсюда- вот эта нынешняя шизофреническая раздвоенность. Когда опомнившееся государство принялось лихорадочно бороться и заносить в списки иноагентов тех, кого оно еще недавно пестовало и взращивало, тащило на концерты в Кремле и на голубые огоньки, приглашало на частные корпоративы и давало доступ к бюджетным кормушкам.

Сегодня на наших глазах происходит весьма драматичный развод общества с его недавними кумирами, внезапно оказавшимися по другую с этим обществом сторону баррикад. И в этом смысле физическая смерть одних и эмиграция других выглядит откровенно символически. Сцена пустеет в ожидании новых лиц и новых героев.

А старые песни останутся с нами независимо от того, кем в итоге стали их исполнители. Потому что эти песни – действительно о главном.

Я желаю вам друга такого Чтоб в тяжёлый, нерадостный час Произнёс настоящее слово Что спасительным будет для вас.

Давайте скажем честно – у покойного Кикабидзе уже лет так надцать не было за душой для нас с вами таких слов.