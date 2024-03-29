«Был расчёт, что российское общество посыпется после теракта – у них ничего не получилось» – ветеран спецслужб ПМР

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Заказчики расстрела в Подмосковье были уверены в разрушительных последствиях теракта для всего российского государства, однако эти расчёты разбились о консолидацию общества и профессионализм спецслужб на фоне мощнейшего кредита доверия президенту Владимиру Путину.

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил ветеран спецслужб Приднестровья, бывший депутат Верховного Совета ПМР, политический аналитик Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, недавние откровения главы СБУ, который нагло и вальяжно рассказывал о совершаемых в РФ терактах, нацелены на то, чтобы сеять панику и неуверенность в российском обществе.

«Любопытно, что они так обнаглели, обратите внимание на Малюка, он больше на какого-то братка похож. Может, он только снаружи жуткий, а внутри тонкий интеллектуал, но глядя на него, понимаешь, этот человек не может не управляться кем-то. И он на камеру делает признание, перечисляет, кого они ликвидировали, кого покалечили. Это запись буквально накануне теракта… Он подаёт это так: ну, так у них карма сложилась, мы, конечно, не признаем, но, на самом деле, там 400 грамм было, там 800 грамм пластита. Удивительные вещи в публичной сфере, когда руководитель спецслужбы саморазоблачается. Для чего это делается? Чтобы посеять панику, страх и неуверенность в себе», – сказал Соин.

Он добавил, что организаторы теракта рассчитывали на панику и межнациональный конфликт.

«Понятно, что боевиков можно откуда угодно мобилизовать. Это могут быть исламисты, это могут быть боевики самых различных окрасов от ультраправых до ультралевых. И в чём заинтересован Киев и его кураторы? Первое, они надеялись, что начнётся паника, люди исчезнут, перестанут ездить на метро, куда-то ходить – не добились они этого. Второе – заложить основы для межнационального конфликта. Может, даже для межрелигиозного», – сказал бывший спецслужбист.

При этом, применялись конкретные усилия, чтобы раскачать ситуацию в данном направлении.

«Посмотрите, гигантский объём спама пошёл по сетям, где постоянно подчёркивалась национальность, религиозная принадлежность, это типичный пример, как можно раскачать ситуацию, натравив друг на друга. Я некоторым говорил, хорошо, эти из Таджикистана, а покушение на Татарского? Вы считаете, что тут должна быть коллективная ответственность таджиков, а если мы возьмём, откуда родом девушка, которая принесла бомбу в кафе к Татарскому, то значит, там тоже кто-то должен коллективно отвечать? Это абсурд, этого допускать нельзя», – подчеркнул Соин.

По его словам, был расчёт на целый ряд других негативных последствий, однако это не сработало.

«И понятно, была надежда, что после такого громкого теракта могла качнуться и валюта, могли быть даже какие-то социально-экономические последствия разрушительные. Но, благодаря тому, что: первое – буквально недавно получил мощнейший кредит доверия президент Путин, второй момент – все правоохранительные спецслужбы были отмобилизованы, третье – общество консолидировано идеей патриотизма. У них это посыпалось, у них это не получилось. А в контексте этого, несомненно, будет доказана заинтересованность Украины, будет доказана причастность Украины. И я уверен в том, что выплывут и кураторы Украины, и кураторы украинских спецслужб», – заключил эксперт.