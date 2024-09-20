«Были бухие и под наркотой»: Следком РФ раскрыл подробности убийства «Техаса» в Донецке

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СК РФ завершено предварительное следствие по уголовному делу об убийстве воевавшего на стороне ДНР добровольца из США, военкора Рассела Бентли, позывной «Техас».

Сообщается, что установлены все лица, причастные к гибели Бентли и обстоятельства совершенных преступлений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обвинения предъявлены военнослужащим ВС РФ Виталию Васняцкому, Владиславу Агальцеву, Владимиру Бажину и Андрею Иорданову.

«По данным следствия, 8 апреля 2024 года в городе Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть. В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с его телом. 9 апреля 2024 года по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего», – сообщили в СК.

На данный момент обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, которое далее будет направлено в суд.

В сети ходит версия, что подозреваемые напали на «Техаса», поскольку тот снимал последствия прилёта «Хаймарса» в Донецке.

Освещающий с 2014 года события в Донбассе британский репортёр Грэм Филлипс поражён подробностями произошедшего.

«Обвинения против тех, кого подозревают в причастности к его смерти, просто ужасны. Я сам, как и Техас, иностранец на Донбассе, и каждый день вижу, общаюсь с российскими солдатами. Могу честно сказать, что это всегда только положительно – если я меняю шину на дороге, спросите, не нужна ли мне помощь и т.д. – всё по-братски. Сам даже побывал в районе, где был убит Техас, в Петровском районе Донецка, никаких проблем. В отличие от некоторого хайпа и т.д. на эту тему, здесь мы не говорим о «монстрах» и «оборотнях», здесь вы увидите просто парней. Такие парни, с которыми сам Техас когда-то сражался бок о бок с оружием в руках, а затем сражался в информационной сфере. Почему же тогда этот ужас произошел 8 апреля? Естественно надеюсь, на этот вопрос будут даны ответы», – написал Филлипс.

«В комментариях спрашивают про мотивы убийства. Бухие были, вот и все «мотивы», – пишет в своём тг-канале член ОП России Сергей Колясников

Телеведущий Андрей Медведев, добавляет:

«Убийцы были бухие и, вероятно, еще и под наркотой».

«А ещё они тупые. Они не знали, кто такой Рассел Бентли. И, увидев его на месте удара по городу, решили, что перед ними страшный американский шпион. В 2024 году. В Донецке. Поэтому они похитили деда и жестоко запытали. А потом, те, кто их покрывал, рассказывал истории о том, что «Техас» сам напал на военных с пистолетом в руках. А они, чуть ли не защищались. …. Не надо думать, что правда как-то может испортить отношение к армии, стране. Наоборот. Когда государство само выявляет пробелы, ошибки, проблемы, исправляет их и наказывает виновных, и все это открыто, доверие к государству только повышается. Потому что повторю, правда это признак внутренней силы. ….И делу Рассела Бентли публичность никак не повредит. Как и не повредит она нашему государству. Тем более, что Рассел и герой русской весны, и христианский мученик», – написал Медведев.

Публицист Армен Гаспарян считает, что у дела будут далеко идущие последствия.

«Давайте все-таки кое-что уточним. Убийцы все из бывшей 5-ой отдельной мотострелковой Донецкой бригады. Там и Пашаев «служил». И многие матерые срочносборщики там крутились. Выводы следствие сделает, уверен», – написал Гаспарян.