Былины IV Рейха: как почитатель Svastone стал новым омбудсменом Украины

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Новости Украины

Свято место пусто не бывает. Вот и на Украине не успели переваривать внезапное увольнение оскандалившейся омбудсменки Денисовой, как Рада утвердила ее сменщиком в этой должности представляющего в Раде Донбасс нардепа Дмитрия Лубенца.

Новый уполномоченный ВР по правам человека родом из Волновахи и до назначения представлял в Раде один из мажоритарных округов Донецкой области и возглавлял комитет с длинным и пафосным названием «По вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений».

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С точки зрения пиара власти – просто идеальная кандидатура. С одной стороны – демонстративный жест, свидетельствующий о том, что у Зеленского не намерены забывать о Донбассе и даже продвинули на важную должность выходца оттуда. С другой – омбудсменом стал статусный «правозащитник», окучивавший эту тему и на прежней должности, так что налицо некоторая преемственность и даже у самых ярых критиков не поднимется язык назвать назначение чисто политическим.

Ну и с третьей стороны такое назначение укрепляет позиции Зеленского в Раде за счет привлечения ситуативных союзников и брошенной им кадровой «косточки».

Дело в том, что назначение Лубинца стало результатом теневых договоренностей между офисом Зеленского и ориентированной на бизнесменов Игоря Палицу и Игоря Коломойского группой «За майбутне», представляющей в украинском парламенте интересы одноименной партии, активно приторговывающей голосами своих депутатов в тех случаях, когда Банковой нужно протащить тот или иной закон а собственных голосов по тем или иным причинам не хватает.

Новый омбудсмен может похвастать приличным по украинским меркам образованием. За плечами у него истфак Донецкого национального университета, диплом специалиста по международным отношениям, полученный на кафедре международных отношений и внешней политики того же ДНУ и обязательная программа любого украинского госслужащего рангом выше среднего – второе высшее образование в Харьковской юракадемии имени Ярослава Мудрого — по судебно-прокурорской специализации.

При этом Лубинец – человек в украинской политике вовсе не новый. Впервые засветился как лидер некоего «Народно-патриотического союза Донбасса», начинал депутатом горсовета родной Волновахи ее при Януковиче, публично демонстрируя взгляды, близкие к тем на которых из года в год выезжала Партия регионов. Впрочем, в Донбассе иначе было нельзя.

Когда же режим Януковича пал, быстро переориентировался на новые реалии и стал, как писала киевская пресса «единственным депутатом горсовета Волновахи, который придерживался патриотической позиции с начала российской оккупации Донбасса в 2014 году».

Нужно сказать, с окрашиванием себя в нужный цвет Лубинец не прогадал- это уже потом таких как он «патриотических» депутатов в Волновахе стало пруд пруди. А в бурном 2014-м он был первым и единственным. Как результат – его заметили аж из Киева. Тогда же он и пошел в гору как на дрожжах.

В парламенте – уже второй созыв. Впервые избрался в переломном для страны 2014 года от находившегося тогда на гребне волны Блока Петра Порошенко, победив на скандальных выборах в своем округе и соперника от ахметовского Оппоблока и генпродюсера ныне закрытого канала 112 Артема Марчевского.

Правда, после избрания Зеленского наш герой покидает БПП и в следующий созыв попадает как самовыдвиженец, получив на том же округе №60 в Волновахе 35,9% голосов. А в ряды «Майбаха», как на Украине называют политпроект Игоря Палицы, вливается уже постфактум.

Нужно сказать, что вся семья Лубинцов плотно интегрирована в украинскую власть на разных уровнях. Скажем, его родной брат был главой Волновахской ВГА вплоть до потери Украиной контроля над городом весной нынешнего года. А отец нашего героя по сей день руководит поселком Хлебодарское в Одесской области. При деле и жена нового омбудсмена Янина Лубинец – она трудится помощницей депутата от «Слуги народа» Арсения Пушкаренко.

Когда грантоеды из «Честно» уличили тогда еще не омбудсмена, а простого нардепа в кумовстве, Лубинец стал все отрицать, однако начальник его жены обвинил его во лжи, публично подтвердив, что именно он просил трудоустроить супругу на теплое место.

Впрочем, прозападные грантоеды имеют на новоиспеченного обмудсмена еще один зуб «с бородой». Дело в том что Лубинец был в числе тех нардепов у которых поднялась рука на святое – принципиально важный для Запада закон об ответственности за за незаконное обогащение.

Еще при Порошенко в 2017 году он, вместе с 58 депутатами требовал от КСУ отменить этот закон, суд прислушался к авторам обращения и уголовная ответственность госслужащих за незаконное обогащение была отменена уже при Зеленском.

Однако противники закона не учли, что за отмененной нормой стоят серьезные лоббисты извне: принятие закона было одним из требований ЕС по безвизу, а также одним из обязательств Украины перед МВФ. В итоге началась всем известная война Зеленского с Конституционным судом, а отмененные нормы были повторно протащены через Раду.

Из других интересных «скелетов в шкафу» нового омбудсмена – можно отметить обвинения грантоедских СМИ в содействии экс-нардепу Илье Киве, который в 2015 году был замглавы управления МВД в Херсонской области. Лубинца и Киву обвиняли в причастности к контрабанде из ЛДНР:

«Мы стояли на блокпосту «Бугасы», задержали две фуры с контрабандой в январе 2015-го, тут же позвонил Кива, приехал депутат Дмитрий Лубинец, чтобы фуры отбить. Мы, чтобы избежать конфликта, вызвали батальон Киев-2 и сотрудников СБУ», – такие признания руководства 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ публиковались в украинских СМИ.

Еще одна любопытная деталь – новый омбудсмен входит в состав утвержденной Зеленским украинской делегации для переговоров с Россией.

И хотя в публичной плоскости эти переговоры сейчас по понятным причинам находятся на нулевой точке, сам факт присутствия среди переговорщиков от Киева уполномоченного по правам человека – дополнительный инструмент для выгодной Банковой информационной политики – омбудсмен по должности может озвучивать выгодные Киеву факты правозащитной тематики, придавая им вес. Тут главное – не перегнуть палку, как это произошло с Денисовой.

Да и само по себе происхождение нового омбудсмена – отличный аргумент для либеральной публики, как бы опровергающий постоянно звучащие в адрес киевской власти обвинения в донбассофобии и принижении восточных регионов в пользу Галичины: смотрите, у нас даже омбудсмен родом из Волновахи есть!

Примерно по такой же схеме- ссылаясь на еврейское происхождение Зеленского – адвокаты киевского режима отбояриваются от обвинений в потакании неонацистам.

Понятно, что нынешнее назначение не должно вводить в заблуждение – в случае с уроженцем Волновахи Лубинцом это столь же формальный жест в сторону юго-востока, что и назначение предшественницы Лубинца крымчанки Денисовой. Последняя вообще уроженка российского Архангельска, однако, на векторе отстаиваемой ею политики это обстоятельство не сказывалось от слова совсем.

Так что не стоит ждать от нового омбудсмена какого-то внимания к неудобным для официального Киева темам вроде притеснения языковых прав нацменьшинств или противодействия оголтелой русофобии. Вероятнее всего полем деятельности нового уполномоченного станет отыгрывание повестки, понятной западным патронам киевского режима: вопросы гендерной политики, прав ЛГБТ, ситуация с содержанием заключенных в украинских тюрьмах и так далее.

А еще Лубинец – один из тех, кто на Украине активно «качает» тему «насильственных депортаций украинцев в Россию» и «похищений русскими украинских детей»:

«Очень часто мы фиксируем, что у наших граждан забирают украинские паспорта, дают временные документы переселенцев и отправляют в наиболее депрессивные регионы РФ».

Ну и в качестве вишенки на торте. Приз за лучшее поздравление Дмитрия Лубинца с новым назначением уходит крайне правому телеграм-паблику «Былины IV Рейха», позиционирующему себя в качестве «вестника ультраправой молодежи».

«Дмитрия Лубенца назначили следить за правами человека в Украине. Единственный проукраинский депутат Донбасса, которого выбирала мажоритарка. Друг националистов. Почитатель продукции «Svastone». Удачи Вам, Дмитрий Валерьевич!».

Честно говоря, добавить к столь исчерпывающей характеристике нового украинского главнонадзирающего за правами человека больше нечего.