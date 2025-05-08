«Было стыдно. Как вы позволили врагу занять нашу землю?» – генерал о встрече с жителями Курской области
Командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов дал понять: версия о «заманивании элиты ВСУ в Курскую область и её плановое перемалывание там» – неправда.
В эфире телеканала НТС Алаудинов признал: прорыв врага не смог быть остановлен, а выбить противника не удалось так быстро, как хотелось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Думали, что больше никогда не повторится такая тяжёлая ситуация, как во Вторую мировую войну. Враг – тот же самый фашист, такая же техника с крестами, которые пришли спустя 80 лет захватывать нашу родную землю», – отметил он.
По словам командира, оккупация Курщины долгое время была самой больной темой.
«Она задевала нас больше, чем что бы то ни было, это бессилие выбить их с нашей земли сиюминутно. Потому что на захваченной противником территории находятся тысячи наших мирных жителей, и нет возможности вести масштабные боевые действия. Это всё нас заставляло действовать максимально аккуратно и максимально точечно, что и заняло по сути 7 месяцев.
Представьте состояние мирных жителей, когда наши подразделения пришли в населенные пункты, где 7 месяцев был противник, которые в начале не верили, что мы – русские. Но, убедившись в этом, была такая же картина, как во Вторую мировую войну – слёзы, объятия, поцелуи.
Да, конечно, были некоторые жители, которые задавали вопрос и от этого было стыдно. Они говорили: как вы могли позволить, чтобы враг занял нашу землю? Это закономерный вопрос, они имеют на это право.
Конечно, мы полноценно с поднятой головой не могли смотреть в глаза из-за этого вопроса. Но, это война, и чтобы кто ни говорил, не всегда и не везде мы всесильные и не всегда удаётся сделать так, как мы хотели».
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