Былые простуды могут защитить от коронавируса

29.10.2020, Москва, Олег Кравцв

У ряда людей организм оказывается уже готов к распознанию и достойной встрече коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор медицинского портала Vrachu.ru Михаил Каган, давая оценку выводам ученых, что многие люди невосприимчивы к коронавирусу нового типа.

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По его словам, один из вариантов такой невосприимчивости человеческого организма может быть связан с так называемым кросс-иммунитетом.

«Нынешний коронавирус не первый в истории, у него есть братья и сестры. Среди них, в том числе, сезонные коронавирусы, которые вызывают, говоря бытовым языком, обычные простуды. Безусловно, они отличаются от SARS-CoV-2, но, будучи представителями одного семейства, имеют сходные элементы», – сказал медик.

Он не исключает, что иммунные механизмы, выработавшиеся у человека после встреч с возбудителями сезонных простуд, могут реагировать и на некоторые фрагменты нового коронавируса.

«За счет этого организм оказывается уже готов к распознанию и достойной встрече нового, ранее не известного врага. Повышается шанс, что инфекция будет подавлена на самом раннем этапе или как минимум болезнь будет протекать более легко», – говорит Каган.