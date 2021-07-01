Бышовец призвал Россию равняться на Украину

01.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина более серьезно подошла к процессу подготовки своей футбольной сборной, чем Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сравнивая выступления российской и украинской команд на Евро-2020, заявил бывший нападающий киевского «Динамо» советских времен, экс-главный тренер сборной России по футболу, а ныне – член Технического комитета Российского футбольного союза Анатолий Бышовец, слова которого приводит портал«Чемпионат»

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«Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5-6 представителей киевского «Динамо». Вопросы подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьёзно. Они готовят свою молодёжь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское «Динамо» становится чемпионом в Украине, опережая донецкий «Шахтёр», у которого несколько другой подход», – сказал спортивный функционер.

«Команда Андрея Шевченко перестроилась, в сборной прошла смена поколений, а сборная России до сих пор живет где-то в 2016-2017-х. Прогресса у нас с тех времен так и не получилось. И главное, перспектив каких-то не видно. Допустим, придет какой-то новый тренер, и я с трудом представляю, какая у нас команда будет играть с хорватами в сентябре», — говорит Бышовец.

Эта новость вызвала жаркую полемику в комментариях. Одни соглашались с такого рода мнением, другие же, признавая, что сборная Россия показала на Евро-2020 футбол плохого качества, подчеркивают, что Украина не страна, на которую нужно равняться российсским футболистам.

«Стоило ДК выиграть ЧУ, как у них отличный подход. А полное доминирование донецких бразильцев на протяжении многих лет – это так, ни о чем. Как же любят наши эксперты хаять свое. Оно-то понятно, легче ругать. Только вот сам Светоч, будучи ГТ, провалился похлеще нынешнего состава сборной», – пишет пользователь adecvat.

Напомним, что в 1998 Бышовец возглавлял сборную России, но установил абсолютный антирекорд — его команда проиграла все шесть матчей, после чего был отправлен в отставку. При этом в советское время под его руководством сборная ССР стала олимпийским чемпионом в 1988 году.

«И чего за 30 лет добилась Украина? У нас 2 еврокубка, у них – один. У них и у нас – четвертьфиналы ЧМ. Мы бронзовые призеры ЧЕ – им мало что светит в матче с англичанами. Мы регулярно выходим на ЧМ и ЧЕ – они, только после расширения числа участников. Почему мы должны на них ориентироваться?», – недоумевает andrey64.

«Украина в 3 раза меньше России и гораздо беднее, а играет не хуже, делай выводы», – поддерживает Бышовца beksrj.

Впрочем, ему заметили, что самые богатые страны планеты — США и Китай — в футболе совсем не блещут.