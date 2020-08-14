Быстро, четко и сейчас: Опубликован план русской победы в Белоруссии

14.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Организаторы переворота в Белоруссии рассчитывают отстранить Александра Лукашенко и в условиях дезорганизации пророссийских сил захватить власть. Москва должна немедленно переходить к контрнаступлению, пишет в своем блоге российский публицист Егор Холмогоров.

«Будущее как бы понятно. Лукашенко доедают. Власть получает кто-то из умеренно западнической элиты. Быстро проводятся выборы, пока русские не соорганизовались и не началась лука-ностальгия. Устанавливается русофобская полудиктатура с напористой белорусизацией. Сторонников союза и объединения с Россией начинают мочить как изменников. Начинаются сепаратистски профанарские процессы в Белорусском экзархате. При этом в России беснуются нанятые мрази на тему: «Нам не нужны эти нахлебники, пусть живут как хотят», – прогнозирует Холмогоров.

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По его мнению, необходимо срочно «соорганизаваться быстро и начать выступать со своих четких позиций».

Позиции должны быть предельно выпуклыми:

«1. Белорусия это неотъемлемая часть России. РФ – не Россия, Россией она является только вместе с Белоруссией, Новороссией и Малороссией.

2.Белорусы это русские и по происхождению и по языку. Их призвание сейчас вернуть себе свою страну – Россию, добившись полной и почетной интеграции через Союзное Государство, а лучше полноправное вступление через договор о воссоединении.

3.Белорусы не литвины и не змагары. Родной язык – русский, Кто хочет быть литвином, пусть будет им в частном порядке, но не смеет навязывать свою идентичность через госпринуждение, искаженные учебники истории и т.д. Необходимо прославлять героев освободительной войны 1653-1667, Муравьева, Кояловича и прочих. Подчеркивать что именно в Полесье – исток славянства, а белорусы наиболее русские из всех русских

4.Подчеркивать, что гражданин России живет богаче мойщиков сортиров в Польше. В свое время белорусскую промышленность спасали в условиях распада российской. Но сейчас задача в том, чтобы закрепить ее место на вполне приличном российском рынке в качестве собственной промышленности, а не импорта, при этом использовать все возможности которые дает гораздо более динамичная российская среда.

5.Польша, Литва, НАТО это хищники и оккупанты, которым Белоруссия нужна только как трамплин для прыжка на Москву. А в роли трамплина Белоруссию ждет одна судьба с Польшей, судьба ядерной пустыни при российской самообороне. При этом натовизация Белоруссии не увеличит ее безопасность, а напротив сделает неизбежной войну. Перед Белоруссией путь жизни в Россию и путь смерти – от нее и надо определяться.

Все это надо продвигать быстро и четко, начиная уже сейчас, без всяких реверансов и компромиссов с змагарством, без экивоков и полутонов. Бить по рукам за попытки ассоциировать русскую позицию с лукашизмом, напротив Лукашенко должен рассматриваться как предатель изменивший той цели ради которой его избрали. Главный фокус не на “Беларуси”, суверенитет которой якобы надо крепить, а на благе народа, который оказался оторван от своей Родины – России.

Создавать организации и вести пропаганду в этом духе. Разрабатывать и внедрять символику. Печатать литературу. Искать в России всех, кто сможет помочь рублем, кадрами, связями в Кремле и около. Крепить связи с адекватным действительно русским и православным епископатом и клиром, опираться на агиополитические духовные центры.

Если белнационалисты попытаются перейти к диктаторской модели – четко добиваться российской интервенции. Никаких «внутренних дел» у части русского народа нет. Есть только благо русского народа, важная часть которого живет в Белоруссии. А высшее благо – это русское единство и процветание», – резюмировал автор.