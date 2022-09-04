Быстро продвигаются, всегда побеждают: в ДНР оценили работу «ЧВК Вагнера»

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Штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» хорошо зарекомендовали себя в боях с подразделениями украинской армии, брошенными Киевом на Донбасс. Так о действиях российских бойцов высказался заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он отметил, что «вагнеровцы» не только обеспечивают динамику спецоперации, но и защищают уже освобожденные населенные пункты.

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«Бойцы «ЧВК Вагнера» максимально круто себя зарекомендовали. Везде, где они участвуют в сражениях, есть реальный результат и продвижение. Это реальный факт. Они быстро продвигаются, защищают населенные пункты и всегда побеждают», — заявил Безсонов.

Подразделения «музыкантов», как еще в прессе называют русских добровольцев, освободили ряд населенных пунктов в Донбассе, включая Клиновое, Покровское, Попасную, а также Углегорскую ТЭС. Сейчас бои идут уже на подступах к Бахмуту в ДНР.