Быстро продвигаются, всегда побеждают: в ДНР оценили работу «ЧВК Вагнера»

04.09.2022  16:38 (Мск), Донецк
Андрей Соколов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия


Штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» хорошо зарекомендовали себя в боях с подразделениями украинской армии, брошенными Киевом на Донбасс. Так о действиях российских бойцов высказался заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он отметил, что «вагнеровцы» не только обеспечивают динамику спецоперации, но и защищают уже освобожденные населенные пункты.

Штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» хорошо зарекомендовали себя в боях с подразделениями украинской армии, брошенными...

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«Бойцы «ЧВК Вагнера» максимально круто себя зарекомендовали. Везде, где они участвуют в сражениях, есть реальный результат и продвижение. Это реальный факт. Они быстро продвигаются, защищают населенные пункты и всегда побеждают», — заявил Безсонов.

Подразделения «музыкантов», как еще в прессе называют русских добровольцев, освободили ряд населенных пунктов в Донбассе, включая Клиновое, Покровское, Попасную, а также Углегорскую ТЭС. Сейчас бои идут уже на подступах к Бахмуту в ДНР.

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