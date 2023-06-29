«Быстро только в сказке»: Данилов оправдывается за буксующее наступление

Анатолий Лапин.  
29.06.2023 08:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское контрнаступление застопорилось, поскольку ВСУ столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной и многокилометровыми минными полями.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское контрнаступление застопорилось, поскольку ВСУ столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной и многокилометровыми минными...

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Данилов призвал не считать российских солдат неподготовленными и назвал РФ мощным противником.

«Я могу сказать, что на фронте сложно. Если кто-то считает, что это какая-то прогулка, имейте в виду – это война, она тяжелая, она сложная, противник очень мощный. Не нужно тут рассказывать, что это какие-то необученные люди, что мы сейчас очень быстро – мы же не русские, которые рассказывали, что они за 5-7 дней будут в Киеве и за две недели захватят всю нашу страну», – сказал чиновник.

Он пожаловался, что русские «оказывают сопротивление».

«Есть большие проблемы, что заминировано огромное количество территории, мы не бросаем людей на мясо, как это делали и продолжают делать русские, для нас жизнь каждого – это большая ценность, поэтому тот план, который на сегодняшний день есть в наших вооруженных силах, он выполняется. Да, очень хотелось бы, чтобы это было быстрее, но так бывает только в сказках – это тяжелая работа», – заявил Данилов.

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